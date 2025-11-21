Очаквайте на живо: Олимпиакос - Париж

Олимпиакос и Александър Везенков излизат тази вечер от 21:15 часа българско време в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея тима на Париж в среща от 12-ия кръг на Евролигата.

"Червено-белите" от Пирея ще искат да заличат горчивия вкус от поражението от Олимпия Милано на италианска земя миналата седмица. Олимпиакос е със 7 победи и 4 загуби дотук в надпреварата.

Париж пък започна оптимистично сезона в турнира, но влезе в серия от 4 поредни загуби преди да я прекъсне с домакински успех над Валенсия, постигнат след силно второ полувреме за французите. Париж е с 5 победи и 6 поражения през настоящия сезон в Евролигата.