Милър-Макинтайър със страхотен мач, но Валенсия сломи Цървена звезда в трилър

Валенсия успя да пречупи съпротивата на Цървена звезда и да стигне до важна домакинска победа със 76:73 в среща от 12-ия кръг на Евролигата. Сблъсъкът в "Roig Arena" се превърна в истинска битка, като Валенсия и Цървена звезда се бориха до последната секунда. Домакините, въпреки опита за обрат на сърбите през второто полувреме, показаха характер и запазиха преднината си, осигурявайки петата си победа пред собствена публика.

С този резултат отборът на Педро Мартинес подобри актива си до 7-5, докато тимът на Саша Обрадович претърпя четвърта загуба, смъквайки се до 8-4.

Валенсия започна силно мача, повеждайки бързо с 5:0. Цървена звезда обаче отговори незабавно, най-вече благодарение на отличния Коди Милър-Макинтайър, който отбеляза всички първи точки за своя отбор, довеждайки резултата до 8:11 и по-късно давайки преднина на гостите - 14:13. Бадио и Прадия отново изведоха домакините напред (26:23), но първата четвърт завърши наравно 26:26, като Джордан Нвора намери ритъм след завръщането си от контузия.

Във втората четвърт "прилепите" доминираха. Въпреки опитите на Нвора да задържи сърбите близо, Монтеро и Томпсън увеличиха разликата, изпращайки Валенсия на почивка с +10 (49:39).

Картината на мача се промени драстично след почивката. Цървена звезда повиши представянето си, направи обрат и поведе с 56:55. От този момент нататък двата отбора вървяха рамо до рамо в резултата, като третата четвърт завърши с пълно равновесие (60:60).

В последната четвърт смяната на водачеството бе постоянна. Милър-Макинтайър продължи своето изключително представяне, но Бадио даде ключови решения за Валенсия, помагайки им да запазят малка, но много ценна преднина (72:67), която се оказа решаваща за крайния резултат.

Милър-Макинтайър завърши с 23 точки, 8 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за Звезда, но само още Джордан Нвора вкара двуцифрен брой точки - 14. Бранко Бадио отбеляза 16 точки за Валенсия, а 12 и 10 добавиха съответно Камерън Тейлър и Хеан Монтеро.

Снимка: Valencia Basket Club / Facebook

