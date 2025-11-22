Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Милър-Макинтайър със страхотен мач, но Валенсия сломи Цървена звезда в трилър

Милър-Макинтайър със страхотен мач, но Валенсия сломи Цървена звезда в трилър

  • 22 ное 2025 | 00:40
  • 141
  • 0
Милър-Макинтайър със страхотен мач, но Валенсия сломи Цървена звезда в трилър

Валенсия успя да пречупи съпротивата на Цървена звезда и да стигне до важна домакинска победа със 76:73 в среща от 12-ия кръг на Евролигата. Сблъсъкът в "Roig Arena" се превърна в истинска битка, като Валенсия и Цървена звезда се бориха до последната секунда. Домакините, въпреки опита за обрат на сърбите през второто полувреме, показаха характер и запазиха преднината си, осигурявайки петата си победа пред собствена публика.

С този резултат отборът на Педро Мартинес подобри актива си до 7-5, докато тимът на Саша Обрадович претърпя четвърта загуба, смъквайки се до 8-4.

Валенсия започна силно мача, повеждайки бързо с 5:0. Цървена звезда обаче отговори незабавно, най-вече благодарение на отличния Коди Милър-Макинтайър, който отбеляза всички първи точки за своя отбор, довеждайки резултата до 8:11 и по-късно давайки преднина на гостите - 14:13. Бадио и Прадия отново изведоха домакините напред (26:23), но първата четвърт завърши наравно 26:26, като Джордан Нвора намери ритъм след завръщането си от контузия.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Във втората четвърт "прилепите" доминираха. Въпреки опитите на Нвора да задържи сърбите близо, Монтеро и Томпсън увеличиха разликата, изпращайки Валенсия на почивка с +10 (49:39).

Картината на мача се промени драстично след почивката. Цървена звезда повиши представянето си, направи обрат и поведе с 56:55. От този момент нататък двата отбора вървяха рамо до рамо в резултата, като третата четвърт завърши с пълно равновесие (60:60).

В последната четвърт смяната на водачеството бе постоянна. Милър-Макинтайър продължи своето изключително представяне, но Бадио даде ключови решения за Валенсия, помагайки им да запазят малка, но много ценна преднина (72:67), която се оказа решаваща за крайния резултат.

Милър-Макинтайър завърши с 23 точки, 8 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за Звезда, но само още Джордан Нвора вкара двуцифрен брой точки - 14. Бранко Бадио отбеляза 16 точки за Валенсия, а 12 и 10 добавиха съответно Камерън Тейлър и Хеан Монтеро.

Снимка: Valencia Basket Club / Facebook

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:21
  • 6765
  • 5
Без изненади в днешните мачове в Евролигата

Без изненади в днешните мачове в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:58
  • 3551
  • 0
Звезда на Панатинайкос се подлага на нова операция

Звезда на Панатинайкос се подлага на нова операция

  • 21 ное 2025 | 20:16
  • 434
  • 0
Новият център на Панатинайкос благодари на феновете на "зелените"

Новият център на Панатинайкос благодари на феновете на "зелените"

  • 21 ное 2025 | 19:49
  • 668
  • 0
Анадолу Ефес защити треньора си след негово изказване: Не е говорил за самоубийство, станала е грешка в превода

Анадолу Ефес защити треньора си след негово изказване: Не е говорил за самоубийство, станала е грешка в превода

  • 21 ное 2025 | 17:39
  • 629
  • 1
Гард на Олимпиакос пропуска мача с Париж, важен играч на линия

Гард на Олимпиакос пропуска мача с Париж, важен играч на линия

  • 21 ное 2025 | 17:21
  • 602
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:21
  • 6765
  • 5
Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 28346
  • 58
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

  • 21 ное 2025 | 19:43
  • 26425
  • 29
Без изненади в днешните мачове в Евролигата

Без изненади в днешните мачове в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:58
  • 3551
  • 0
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 18340
  • 115
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 13033
  • 12