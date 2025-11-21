Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Баскония помете Байерн, Болоня надигра Макаби

Баскония помете Байерн, Болоня надигра Макаби

  • 21 ное 2025 | 23:58
  • 189
  • 0
Баскония помете Байерн, Болоня надигра Макаби

В 12-ия кръг на Евролигата Баскония и Виртус Болоня постигнаха победи съответно над Байерн Мюнхен и Макаби Тел Авив. Баскония посрещна Байерн Мюнхен във Витория и въпреки че изоставаше в резултата, направи впечатляващо завръщане, за да стигне до комфортна победа с 95:73. С този резултат баските подобриха актива си до 4-8, докато баварците паднаха до 5-7.

За домакините, освен отличния Тимоте Луваву-Кабаро (18 точки), значителен принос за победителите имаха Коби Симънс и Маркиз Ноуел с по 14 и 12 точки съответно.

В Болоня, с водеща роля на невероятния Карсън Едуардс, Виртус надви Макаби Тел Авив с 99:89, нанасяйки ново поражение на отбора на Одед Каташ.

Отборът от Тел Авив не успя да окаже съпротива на играчите на Душко Иванович, които доминираха от началото до края. Едуардс беше абсолютен герой, завършвайки мача с 26 точки и водейки отбора си до важна победа.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

С този резултат италианците подобриха актива си до 6-6, докато израелците, които продължават да се сблъскват със сериозни проблеми във формата си, паднаха до 3-9.

Снимка: Baskonia / Facebook

Следвай ни:

Още от Евролига

Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:21
  • 6763
  • 5
Без изненади в днешните мачове в Евролигата

Без изненади в днешните мачове в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:58
  • 3550
  • 0
Звезда на Панатинайкос се подлага на нова операция

Звезда на Панатинайкос се подлага на нова операция

  • 21 ное 2025 | 20:16
  • 434
  • 0
Новият център на Панатинайкос благодари на феновете на "зелените"

Новият център на Панатинайкос благодари на феновете на "зелените"

  • 21 ное 2025 | 19:49
  • 668
  • 0
Анадолу Ефес защити треньора си след негово изказване: Не е говорил за самоубийство, станала е грешка в превода

Анадолу Ефес защити треньора си след негово изказване: Не е говорил за самоубийство, станала е грешка в превода

  • 21 ное 2025 | 17:39
  • 628
  • 1
Гард на Олимпиакос пропуска мача с Париж, важен играч на линия

Гард на Олимпиакос пропуска мача с Париж, важен играч на линия

  • 21 ное 2025 | 17:21
  • 602
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:21
  • 6763
  • 5
Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 28339
  • 58
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

  • 21 ное 2025 | 19:43
  • 26423
  • 29
Без изненади в днешните мачове в Евролигата

Без изненади в днешните мачове в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:58
  • 3550
  • 0
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 18338
  • 115
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 13033
  • 12