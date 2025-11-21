Баскония помете Байерн, Болоня надигра Макаби

В 12-ия кръг на Евролигата Баскония и Виртус Болоня постигнаха победи съответно над Байерн Мюнхен и Макаби Тел Авив. Баскония посрещна Байерн Мюнхен във Витория и въпреки че изоставаше в резултата, направи впечатляващо завръщане, за да стигне до комфортна победа с 95:73. С този резултат баските подобриха актива си до 4-8, докато баварците паднаха до 5-7.

За домакините, освен отличния Тимоте Луваву-Кабаро (18 точки), значителен принос за победителите имаха Коби Симънс и Маркиз Ноуел с по 14 и 12 точки съответно.

В Болоня, с водеща роля на невероятния Карсън Едуардс, Виртус надви Макаби Тел Авив с 99:89, нанасяйки ново поражение на отбора на Одед Каташ.

Отборът от Тел Авив не успя да окаже съпротива на играчите на Душко Иванович, които доминираха от началото до края. Едуардс беше абсолютен герой, завършвайки мача с 26 точки и водейки отбора си до важна победа.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

С този резултат италианците подобриха актива си до 6-6, докато израелците, които продължават да се сблъскват със сериозни проблеми във формата си, паднаха до 3-9.

Снимка: Baskonia / Facebook