Антов - Гърков 18:17, Туркоа взе "българското" дерби във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа записаха 3-а поредна и общо 5-а победа от началото на сезона във Франция. Антов и съотборниците му се наложиха като гости на Сен Назер, с Владимир Гърков в състава, с 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:19) в "българското" дерби от 6-ия кръг в местната Marmara Spike Ligue, играно тази вечер пред около 1200 зрители в зала "Кубертен".

Така Туркоа е на 3-о място във временното класиране с 14 точки след 5 победи и 1 загуба, с колкото е и 2-ият Тур, но с по-добри показатели. Гърков и компания пък са на 10-а позиция с 3 победи, 3 загуби и 7 точки.

В следващия 7-и кръг тимът на Венислав Антов е домакин на Аячо, докато Сен Назер гостува на Сет. Срещите са съответно в петък (21 ноември) от 21,00 часа българско време и в събота (22 ноември) от 20,30 часа.

Венислав Антов заби 25 точки, Туркоа изпусна драматично Суперкупата на Франция

Вени Антов изигра поредния си много силен мач за Туркоа и стана най-полезен с 18 точки (2 блока, 2 аса и 61% ефективност в атака - +11) за победата.

Аржентинските национали Ян Мартинес Франки (1 блок, 67% ефективност в атака и 68% позитивно посрещане - +8) и Игнасио Луенгас (1 ас, 73% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +12) добавиха по 17 точки за успеха. Луенгас бе обявен и за MVP на мача.

Влади Гърков с 24 точки и трети успех със Сен-Назер

От друга страна Владимир Гърков бе над всички за домакините от Сен Назер със 17 точки (1 блок, 2 аса, 33% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +4). Калеб Дженис пък завърши с 14 точки.