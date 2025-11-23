Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Солунски капан очаква Везенков и Олимпиакос

Солунски капан очаква Везенков и Олимпиакос

  • 23 ное 2025 | 07:30
  • 389
  • 0
Солунски капан очаква Везенков и Олимпиакос

Водачът в класирането на гръцката Баскет лига Олимпиакос гостува днес на ПАОК в Солун в среща от осмия кръг на местното първенство.

Александър Везенков и компания са единственият отбор без загуба досега в шампионата, а днешният им съперник също се представя доста убедително: 5-1. Единственото си поражение до момента в Баскет лига участникът във ФИБА Къп регистрира още в началото на октомври при гостуването си на гранда Панатинайкос.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Интересно за отбелязване е, че ПАОК спечели групата си във ФИБА Къп след 5 победи и само една загуба, така че това се очертава като един от потенциално най-тежките мачове на Олимпиакос за сезона в Гърция извън дербитата с Панатинайкос. Още повече, че преди по-малко от 48 часа Везенков и съотборниците му имаха мач от Евролигата - домакинска победа срещу Париж, така че и умората би могла да се окаже фактор в днешната среща.

Снимка: Olympiacos B.C.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

България ще бъде домакин на Европейски първенства при подрастващите

България ще бъде домакин на Европейски първенства при подрастващите

  • 23 ное 2025 | 01:46
  • 560
  • 0
Обрат и победа за Черно море Тича след продължение във Варна

Обрат и победа за Черно море Тича след продължение във Варна

  • 22 ное 2025 | 21:49
  • 852
  • 0
Ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 22 ное 2025 | 21:24
  • 6262
  • 1
Ботев Враца се справи с Миньор 2015 в Перник

Ботев Враца се справи с Миньор 2015 в Перник

  • 22 ное 2025 | 20:47
  • 546
  • 0
Балкан се разправи с Шумен в Ботевград

Балкан се разправи с Шумен в Ботевград

  • 22 ное 2025 | 20:35
  • 370
  • 0
Хванали шеф в БФБаскетбол да шофира пиян?

Хванали шеф в БФБаскетбол да шофира пиян?

  • 22 ное 2025 | 19:37
  • 1877
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 5860
  • 4
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 1142
  • 0
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 284
  • 0
Локомотив (Пловдив) атакува второто място

Локомотив (Пловдив) атакува второто място

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 376
  • 0
Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 106107
  • 550
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 8638
  • 3