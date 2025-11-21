Бивш шеф на Ботев: Има 10-12 дела срещу клуба за неизплатени заплати

Бившият съветник по юридически и организационни въпроси в Ботев (Пловдив) – Рашко Стоянов, говори по най-различни теми свързани с “жълто-черния” тим, както и делото, което е завел срещу клуба, заради неизплатени заплати и обезщетение за прекратяване на договора му.

Стоянов е бивш шеф на Националната агенция за приходите в Пловдив, но името му в последно време се свързва със скандалите около футболния Ботев. Рашко влезе в открита война с настоящия финансов благодетел на тима Илиян Филипов, след като запорира сметките на клуба за неизплатени заплати и компенсации.

“Направих всичко възможно да стигнем до споразумение, но от страна на ръководството на Ботев срещнах само обидно отношение. За съжаление този спор ще се реши в съда”, коментира избухналия конфликт Стоянов, който има опит и като шеф на общинската дирекция “Местни данъци и такси” в Пловдив.

Според него в момента има заведени поне още 10-12 дела за неизплатени заплати, като в бъдеще тази бройка може и да нарасне.

“Клуб с високи цели като Ботев Пловдив не може да се хвали, че има малко служители. След като се стопанисват две бази, са необходими работници и специалисти, които да ги поддържат в добро състояние. Всеки голям клуб трябва да има изградена управленска и организационна структура. Колкото и да е била обявявана за грешна трансферната политика на предишния клубен президент Антон Зингаревич, тя е била финансово оправдана. Забраната му беше абсолютно безумна, като аз очаквах тя да отпадне”, заяви Рашко Стоянов. Той изреди и аргументи в подкрепа на бившия собственик, който се оттегли след като му беше наложена забрана да влиза у нас.

“Колко момчета от чужбина минаха през клуба и след напускането им в касата влязоха милиони евро. Бяха дадени и сериозни пари за привличане на млади български таланти”, твърди бившият съветник в “Подкаст Марица”.

Рашко Стоянов е привърженик на тезата, че стадионите трябва да се стопанисват от клубовете срещу минимален наем. Според него това трябва да важи и за Колежа, където играят “канарчетата” и който е общинска собственост.

“Клубовете трябва да имат постъпления от мачовете, от търговска дейност, от събития. Средствата да се използват за поддръжка на съоръженията и да помагат на бюджета на отбора”, смята бившият данъчен.

Рашко Стоянов призова феновете на Ботев да подкрепят отбора и да пълнят стадиона, без значение кой управлява клуба и дали го харесват или не.