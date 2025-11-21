Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача ЦСКА - Ботев Пловдив

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача ЦСКА - Ботев Пловдив

  • 21 ное 2025 | 10:08
  • 664
  • 3
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача ЦСКА - Ботев Пловдив
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Паузата за националните отбори свърши, свърши и чакането на българските фенове да видят победа на "лъвовете", които приключиха участието си в световните квалификации с победа над Грузия. Най-щастливи от тези факти са нашите Футболинки Деси и Анжи, които стискаха палци на "трикольорите" и нямаха търпение да се впуснат в поредния си спор на тема футбол. Темата е родното първенство, Анжи се надява на успех на ЦСКА над Ботев Пловдив, докато Деси ще очаква успех за "канарчетата".

Дебатът отново бе горещ, а ние така и не разбрахме кой кого ще победи - Христо щял да победи Херо, пък Христо вече победил Хулио, пък и Херо можел да победи Хулио, но най-вероятно Хулио ще победи Херо... в крайна сметка, за да разберете най-добре вижте сами във видеото в социалните мрежи на Sportal.bg

Следвай ни:

Още от Булевард

За четвърти път арестуваха бивш нападател на Манчестър Сити

За четвърти път арестуваха бивш нападател на Манчестър Сити

  • 19 ное 2025 | 17:52
  • 7847
  • 0
Владо Николов не се поддаде на изнудване и напусна “Traitors: Игра на предатели”

Владо Николов не се поддаде на изнудване и напусна “Traitors: Игра на предатели”

  • 19 ное 2025 | 10:47
  • 4724
  • 10
Преместиха Робиньо в друг затвор

Преместиха Робиньо в друг затвор

  • 18 ное 2025 | 16:49
  • 3563
  • 0
Сабаленка в бански тип танга плува с акули

Сабаленка в бански тип танга плува с акули

  • 17 ное 2025 | 15:22
  • 8795
  • 12
Арестуваха брата на Адам Пийти след заплахи по време на ергенското му парти

Арестуваха брата на Адам Пийти след заплахи по време на ергенското му парти

  • 15 ное 2025 | 08:41
  • 6219
  • 6
Бруклин Бекъм и съпругата му готови на примирие с Виктория и Дейвид, но при едно условие

Бруклин Бекъм и съпругата му готови на примирие с Виктория и Дейвид, но при едно условие

  • 14 ное 2025 | 12:35
  • 11540
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 3102
  • 0
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 5890
  • 0
Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

  • 21 ное 2025 | 11:12
  • 131
  • 0
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 4244
  • 4
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 10747
  • 17
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 1321
  • 0