ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача ЦСКА - Ботев Пловдив

Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Паузата за националните отбори свърши, свърши и чакането на българските фенове да видят победа на "лъвовете", които приключиха участието си в световните квалификации с победа над Грузия. Най-щастливи от тези факти са нашите Футболинки Деси и Анжи, които стискаха палци на "трикольорите" и нямаха търпение да се впуснат в поредния си спор на тема футбол. Темата е родното първенство, Анжи се надява на успех на ЦСКА над Ботев Пловдив, докато Деси ще очаква успех за "канарчетата".

Дебатът отново бе горещ, а ние така и не разбрахме кой кого ще победи - Христо щял да победи Херо, пък Христо вече победил Хулио, пък и Херо можел да победи Хулио, но най-вероятно Хулио ще победи Херо... в крайна сметка, за да разберете най-добре вижте сами във видеото в социалните мрежи на Sportal.bg!