Включете се в играта за ЦСКА – Ботев (Пловдив) и може да спечелите 65-инчов 4K телевизор

  • 20 ное 2025 | 17:13
  • 1281
  • 0
Ботев (Пловдив) започва нова глава - Димитър Димитров – Херо поема отбора и прави своя дебют срещу ЦСКА в събота. Ситуацията при „канарчетата“ е сложна и точките са наистина важни. Първото изпитание идва срещу съперник, който у дома традиционно налага темпо и търси победата.

Може ли Херо да обърне тенденцията още с първата си стъпка начело, или ЦСКА ще използва домакинството, за да затвърди амбициите си?

Включете се в нашата безплатна игра с прогнози за мача — познайте 6 ключови момента и можете да спечелите чисто нов 65-инчов 4K Ultra HD телевизор.

