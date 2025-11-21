Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

Крилото на Байерн (Мюнхен) Серж Гнабри ще пропусне домакинския мач от Бундеслигата срещу Фрайбург в събота.
„Серж се завърна от националния отбор и все още усеща болка. Ще видим, вероятно няма да се върне за Фрайбург, надяваме се да е готов за мача след това“, заяви треньорът Венсан Компани на пресконференция. Вратарят Мануел Нойер е под въпрос за мача, защото е настинал и не е тренирал, добави младият специалист. Преди паузата за националните отбори Байерн претърпя първия си неуспех за сезона с равенство 2:2 срещу Унион (Берлин).
„Срещу Унион винаги е специален мач като гост. Сега играем у дома, не може да се сравняват мачовете. Фрайбург играе много добър футбол и ние очакваме с нетърпение мача. Фрайбург е един от най-добрите примери за постоянство. Аз съм голям фен на постоянството във футбола. Те имат треньор, който е бил играч там. Никога не са променяли истински начина си на игра, винаги са правили само малки корекции“, коментира Компани.
Преди равенството срещу Унион, Байерн беше спечелил всичките си 16 мача този сезон в различните турнири, което е рекорд в топ 5 на европейските първенства. „Винаги трябва да си силен в края на сезона - това, което правиш в началото, е бонус. Искаме да бъдем още по-силни в края. Дори представянето ни сега да е добро, това не е лесна задача, но искаме да бъдем още по-силни в края на сезона, отколкото сме сега“, каза още наставникът на Байерн, който е начело в Бундеслигата с шест точки пред втория РБ Лайпциг.
Снимки: Gettyimages