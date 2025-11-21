Тръмп се върна към старата си щека и стигна полуфиналите в Рияд

След като се върна към щеката, която използваше през миналия сезон, Джъд Тръмп изглеждаше близо до върховата си форма, като разгроми Марк Уилямс с 4:0 само за 48 минути и си осигури място на полуфиналите на Riyadh Season Snooker Championship.

Време е арабските милиони отново да засипят снукъра

Световният №1 реши в началото на сезона да премине към нова щека, с титаниева тапа вместо традиционната месингова, но до момента не бе спечелил нито една титла през 2025 г. След загубата си от Марк Селби във финала на Шампион на шампионите миналата неделя, Тръмп призна, че експериментът е приключил. Така в Рияд той се върна към старата си щека и напълно надигра Уилямс, като завърши срещата с два поредни сенчъри брейка.

В петък вечер Тръмп ще се изправи срещу Джао Синтонг, а същата вечер може да вдигне първия си трофей след Шампионата на Обединеното кралство 2024. През миналия сезон той загуби от Уилямс с 4:3 в същия кръг на този турнир, а сега има шанс за първи път да достигне до финала.

Първият фрейм беше предпазлив и равностоен, но отиде в полза на Тръмп. След това 36-годишният англичанин спечели втората партия с две резултатни визити, преди да запише серия от 100 и 102 точки.

„Трудно е да покажеш най-доброто си, когато се опитваш да намериш правилната щека, но аз продължавам да се боря“, каза световният шампион от 2019 г. Тръмп. „Все още ще има малко промени, докато намеря точната щека – в момента не е перфектно.



Всички ние сме щастливци, че можем да си изкарваме прехраната със снукър. Понякога е трудно, когато нещата не вървят по твоя начин, но ще продължа да опитвам и в един момент всичко отново ще си дойде на мястото. Атмосферата тук е невероятна и това е много хубава арена за игра. Всеки път, когато дойдем в Саудитска Арабия, залите са най-добрите, на които имаме възможност да играем.“

Световният шампион Джао Синтонг изнесе едно от най-силните си представяния за сезона досега, като победи намиращия се във форма Шон Мърфи с 4:2. Ако китайският ас успее да се справи и с Тръмп, той ще достигне до финал за първи път от турнира в "Крусибъл" през май.

Мърфи обърна първия фрейм от 0-49 и го спечели с разчистване от 79 точки, но Джао отговори с 62 за 1:1. В третия фрейм Мърфи водеше с 58-0, когато пропусна червена топка към горния ъгъл, а съперникът му го наказа със серия от 69.

Великолепен брейк от 101 точки за Мърфи направи резултата 2:2, като той получи първи шанс в петия фрейм, но успя да отбележи само 17 точки, а 73 за Джао му върнаха преднината. В шестата партия Мърфи отново започна първи, но при 40 точки не успя да реализира комбинация на червена топка и това се оказа последният му удар – Джао изчисти масата с 88 за крайната победа.