Време е арабските милиони отново да засипят снукъра

Един от "най-богатите" турнири с покани в снукър календара се завръща тази седмица - Шампионатът на Рияд започва в сряда.

Boulevard City в Рияд отново ще бъде домакин на противоречивия турнир, който въведе в играта златната топка за 20 точки. Наградата за първо място е £250 000, но всеки играч, който успее да забие златната топка в края на 147 и да направи първия в историята брейк 167, ще спечели джакпот бонус от $1 000 000.

Като се има предвид, че този сезон вече има 14 максимални брейка и че турнирът разполага със звездна селекция от десет от най-добрите играчи в света, напълно възможно е това да се случи.

Това е третото издание на турнира, който за първи път беше проведен като World Masters of Snooker през март миналата година, когато Рони О’Съливан спечели трофея. Събитието беше преименувано на Snooker Championship през декември, когато Марк Алън успя за първи път да запише името си върху трофея.

Както О’Съливан, така и Алън ще се завърнат в опит за нов успех. Фаворит преди началото на турнира е Джъд Тръмп, световният номер 1, който все още търси първата си титла за календарната година. Тръмп достигна финала на Шампион на шампионите през уикенда, но загуби от Марк Селби, който изостана само с едно място от класиране за Рияд.

Схемата е изключително силна и включва действащия световен шампион Джао Синтонг и световния номер 2 Кайрън Уилсън. Алън, Жао, Тръмп и Уилсън представляват първите четирима поставени и ще влязат директно на четвъртфиналите в четвъртък, заедно с Нийл Робъртсън и Марк Уилямс.

О’Съливан и Джон Хигинс са принудени да започнат един кръг по-рано, като очакват резултатите от двата мача от първи кръг, в които участват Динг Дчюнхуей и Шон Мърфи. Последните двама ще се изправят срещу двама саудитски аматьори, поканени с "уайлд кард" – Айман Аламри и Зияд Алкабани.

Като се има предвид краткия формат до 4 от 7 фрейма до финала, ще бъде трудно да се предвиди категоричен шампион.

Очаква се Динг и Мърфи без проблем да преминат първите си препятствия, но след това всеки мач ще бъде като потенциален финал.