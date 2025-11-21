Популярни
  • 21 ное 2025 | 09:42
Десислав Дяков: В незавидна ситуация сме

Утре, едноименния тим на Аксаково приема Рилци (Добрич). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„В незавидна ситуация сме. Игрово не се представяме лошо. Потвърждава го представянето ни в последните два мача, които не заслужавахме да загубим. Резултатите ни обаче не са добри. Именно за това всеки двубой е много сериозно изпитание за нас. Предстои да приемем Рилци. Съседи сме в класирането, но и те като нас имат потенциал да са по-нагоре в таблицата. Очаквам да играем според възможностите си и да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Десислав Дяков, пом.треньор на Аксаково.

Снимка: fcaksakovo.com

