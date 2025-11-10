Десислав Дяков: Резултатът не е показателен

В Аксаково, едноименния тим загуби с 0:4 от Черноломец (Попово). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Този резултат обаче не е показателен за случилото се в мача, защото до 20-ата минута Калоян Цветков и Димитър Ковачев направиха фрапантни пропуски. През цялото първо полувреме владеехме топката, ние бяхме отборът, който доминираше на терена, но допуснахме нелеп гол, преди който изпуснахме две стопроцентови ситуации. След почивката се стигна до индивидуална грешка в защита, след която допуснахме втори гол. Това повлия на играчите. Освен това малкият брой футболисти, с които разполагаме, влияе на физическото им състояние. След 60-ата минута пак владеехме повече топката, но вече нямахме сили. И четирите гола, които получихме, бяха след индивидуални наши грешки“, коментира Десислав Дяков, помощник треньори и член на управителния съвет на ФК Аксаково.

Снимка: fcaksakovo.com