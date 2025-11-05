Волов Шумен 2007 взе точките в Аксаково

Волов Шумен 2007 спечели в Аксаково с 2:0 срещу едноименния тим. Двубоят е от седмия кръг на Североизточната Трета лига. Стана хубав мач. Играещият треньор Цветан Илиев се възползва от центриране на съотборник и откри резултата в 52-ата минута. Той уцели веднъж и гредата. В 59-ата пък Димитър Игнатовски преодоля няколко бранители на съперника и от малък ъгъл реализира второто попадение. Още положения пропиляха гостите. Домакините уцелиха веднъж гредата. Създадоха и ситуации пред противниковата врата.