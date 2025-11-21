Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Франко Колапинто се извини на Ланс Строл

Франко Колапинто се извини на Ланс Строл

  • 21 ное 2025 | 04:44
  • 113
  • 0

Пилотът на Алпин Франко Колапинто се извини на Ланс Строл за критиките, които отправи по адрес на канадеца след Гран При на Сао Пауло преди две седмици.

Франко Колапинто с остра критика към Ланс Строл
Франко Колапинто с остра критика към Ланс Строл

Аржентинецът критикува пилота на Астън Мартин след неговия контакт с Габриел Бортолето в първата обиколка на състезанието на „Интерлагос“. Строл не остана длъжен на Колапинто и на свой ред критикува аржентинеца преди старта на уикенда за Гран При на Лас Вегас.

Строл се нацупи и се заяде с Колапинто
Строл се нацупи и се заяде с Колапинто

След този упрек от страна на Строл неговият съперник намери за нужно да поднесе своите извинения за коментара, който направи в Бразилия. Колапинто обясни, че той се е изказал в „разгара на момента“, тъй като е бил пряк свидетел на случилото се между Строл и Бортолето.

„Да, мисля, че виждате нещата, които са казани в разгара на момента след финала на състезание. Аз бях точно зад тях и видях целия инцидент. Но, разбира се, съжалявам, ако съм го засегнал. Всичко беше в разгара на момента след състезанието, надявам се всичко между нас да е наред. Ние прекарваме много време един до друг на пистата по време на състезанията. Имаме много битки помежду си и понякога има близки моменти, така че да“, каза Колапинто.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Макларън и Ред Бул с подобрения за Гран При на Лас Вегас

Макларън и Ред Бул с подобрения за Гран При на Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 02:23
  • 351
  • 0
Алонсо: Сегашните коли няма да ми липсват, те не подобриха състезанията

Алонсо: Сегашните коли няма да ми липсват, те не подобриха състезанията

  • 21 ное 2025 | 02:09
  • 314
  • 1
Макс Верстапен намекна, че може да смени титулярния си №33 догодина

Макс Верстапен намекна, че може да смени титулярния си №33 догодина

  • 21 ное 2025 | 01:55
  • 345
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 21 ное 2025 | 01:52
  • 13305
  • 0
Доктор Марко разказа защо не е станал пилот на Ферари

Доктор Марко разказа защо не е станал пилот на Ферари

  • 20 ное 2025 | 19:46
  • 957
  • 0
В Италия: Верстапен вече преговаря с друг отбор

В Италия: Верстапен вече преговаря с друг отбор

  • 20 ное 2025 | 18:58
  • 5525
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 26552
  • 91
Шарл Леклер изпревари Албон и Цунода на старта на уикенда в Лас Вегас

Шарл Леклер изпревари Албон и Цунода на старта на уикенда в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 03:39
  • 722
  • 0
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 24769
  • 103
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 21340
  • 10
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 41345
  • 60
Интересни резултати в Евролигата

Интересни резултати в Евролигата

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 15797
  • 0