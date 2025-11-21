Пилотът на Алпин Франко Колапинто се извини на Ланс Строл за критиките, които отправи по адрес на канадеца след Гран При на Сао Пауло преди две седмици.
Аржентинецът критикува пилота на Астън Мартин след неговия контакт с Габриел Бортолето в първата обиколка на състезанието на „Интерлагос“. Строл не остана длъжен на Колапинто и на свой ред критикува аржентинеца преди старта на уикенда за Гран При на Лас Вегас.
След този упрек от страна на Строл неговият съперник намери за нужно да поднесе своите извинения за коментара, който направи в Бразилия. Колапинто обясни, че той се е изказал в „разгара на момента“, тъй като е бил пряк свидетел на случилото се между Строл и Бортолето.
„Да, мисля, че виждате нещата, които са казани в разгара на момента след финала на състезание. Аз бях точно зад тях и видях целия инцидент. Но, разбира се, съжалявам, ако съм го засегнал. Всичко беше в разгара на момента след състезанието, надявам се всичко между нас да е наред. Ние прекарваме много време един до друг на пистата по време на състезанията. Имаме много битки помежду си и понякога има близки моменти, така че да“, каза Колапинто.
