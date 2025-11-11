Популярни
Франко Колапинто с остра критика към Ланс Строл

  • 11 ное 2025 | 17:09
Пилотът на Алпин Франко Колапинто отправи остра критика към Ланс Строл след инцидента между канадеца и Габриел Бортолето в първата обиколка на неделната Гран При на Сао Пауло.

Във въпросната ситуация Строл беше в средата на пистата в подхода за десетия завой, а Бортолето пробва атака от външната страна на пилота на Астън Мартин. В този момент обаче Строл отвори малко повече влизането в почти обратната крива и се стигна до лек контакт между него и представителя на домакините.

Той беше достатъчен за пилота на Заубер да изтърве контрол върху колата си, след което той стъпи в левите си гуми върху тревата и се удари в стената, напускайки домашното си състезание. Впоследствие този инцидент дори не беше разследван от комисарите, но според Колапинто Строл е трябвало да получи наказание.

„Строл винаги вади хората от състезанията, той не си гледа в огледалата. Той прати Габриел в стената, той прави това всеки път“, заяви пилотът на Алпин.

Снимки: Gettyimages

