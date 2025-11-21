Алонсо: Сегашните коли няма да ми липсват, те не подобриха състезанията

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо заяви преди началото на уикенда за Гран При на Лас Вегас, че сегашните граундефект коли няма да му липсват след тяхната замяна в началото на сезон 2026.

Граундефект автомобилите бяха въведени в началото на 2022 година с идеята да подобрят състезанията, намалявайки ефекта на мръсния въздух, което да олесни следването в завоите. В началото изглеждаше, че това действително се случва, но отборите много бързо разбраха как да използват по-оптимално правилата и се стигна до ситуация, в която все повече и повече състезания са просто следване на лидера, без никакви атаки, дори и на писти, на които, поне на хартия, изпреварванията трябва да са сравнително лесни.

The lights are on. Thursday is here.



Let the weekend begin. #LasVegasGP pic.twitter.com/K2sewxgg5T — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 20, 2025

„Очакванията към тези правила бяха, че ще можем да се следваме по-лесно и ще имаме повече екшън на пистата, но не беше постигнат особен успех. Може би в първата година имаше малък, но не и след това. Така че не мисля, че тези коли ще ни липсват много.



„Определено смятам, че тези коли са прекалено тежки. Твърде големи са и с граундефекта и ниските настройки ние се състезаваме по начин, което не е много забавен за каране и може би дори за следване на други коли.



„Предполагам, че тази генерация коли няма да ми липсва. Мисля, че догодина ще сме по-бавни, така че тези коли ще ни липсват, когато сме на пистата, защото ние винаги искаме да сме възможно най-бързи“, обясни пилотът на Астън Мартин.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages