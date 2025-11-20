Белингам се включи в представянето на проекта за впечатляващия нов стадион на Бирмингам

Днешният ден (четвъртък, 20 ноември 2025 г.) беше определен като исторически за Бирмингам Сити. Ръководството на клуба дизайна на своя нов стадион с капацитет от 62 000 места. Появиха се първите изображения на съоръжението, а юношата на клуба Джуд Белингам изрази възхищението си от забележителната структура, която включва дванадесет кули с формата на комини.

Проектът разработен от световноизвестните Heatherwick Studio и MANICA Architecture.

Разположен в Бордсли Грийн, Източен Бирмингам, стадионът, който клубът нарича „Powerhouse Stadium“, ще се превърне в нова забележителност на града, която „отразява индустриалното наследство на региона, като същевременно възприема най-съвременните инженерни решения“.

Планът е новото съоръжение да бъде завършено през 2029 година и да бъде използвано от тима за сезона 2029/30.

A momentous day in the Club's history. 🏟️



We are proud to unveil the designs for our NEW 62,000-capacity stadium, developed by the world-renowned Heatherwick Studio and MANICA Architecture. pic.twitter.com/99dQG09ZC1 — Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025

Както се вижда от изображенията, дизайнът включва прибиращ се покрив и подвижен терен, което позволява целогодишна гъвкавост за провеждане на големи спортни събития, международни музикални концерти и мащабни културни прояви.

Твърди се, че стръмните трибуни са проектирани така, че да създават „най-интензивните моменти в деня на мача“, като дизайнът им приближава седалките максимално до терена, за да се образува 360-градусова стена от фенове.

Може би най-дискутираният елемент са дванадесетте кули с формата на комини, които някога са се намирали на мястото. Те ще осигуряват структурна опора за покрива, като същевременно ще помещават асансьори и стълбища.

В един от комините дори ще има асансьор до най-високия бар в Бирмингам, който ще предлага панорамна гледка към града и завладяващо преживяване, разказващо историята на мястото.

Президентът на Бирмингам Сити Том Уагнър сподели своите мисли за проекта: “Това е огромен крайъгълен камък за футболен клуб Бирмингам Сити, създавайки дом за клуба, който отразява амбицията ни да се състезаваме на най-високо ниво. Нещо повече, емблематичният дизайн е израз на намеренията ни за град Бирмингам и Уест Мидландс, свидетелство за регион, който е във възход“.

The Birmingham City Powerhouse.



A stadium that draws upon the proud heritage of the West Midlands – a heritage of industry, ingenuity and growth. pic.twitter.com/P0cnmZ0TJM — Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025

„Стадионът черпи вдъхновение от гордото наследство на Уест Мидландс – наследство на индустрия, изобретателност и растеж. Вярвам, че същите тези качества могат да създадат нова ера на успехи на и извън терена, както и просперитет за местните общности, които твърде дълго са били лишени от възможности.“

Томас Хедъруик, основател и директор по дизайна на Heatherwick Studio, също коментира проекта: „Твърде често стадионите изглеждат като космически кораби, които биха могли да кацнат навсякъде, стерилизирайки околната среда. Този стадион израства от самия Бирмингам – от неговите тухларни заводи, хилядите му занаяти и майсторството в основата му“.

„Това е и място, създадено от сърце за общността. Стадионът наистина ще оживее там, където се среща със земята – място за игра, събирания и ежедневие. Целта е да уловим духа на града и да го върнем обратно на Бирмингам.“

В момента Бирмингам е в Чемпиъншип, след като през миналия сезон спечели промоция от Лига 1.

