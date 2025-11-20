Популярни
Децата на Стърлинг Мос се съдят за наследството му

  • 20 ное 2025 | 13:23
  • 225
  • 0

Двете деца на легендарния пилот от Формула 1 сър Стърлинг Мос се съдят за наследството му, като казусът не е никак лесен, тъй като част от него включва и преразпределение на наследството чрез третата съпруга на Мос – Сюзи (двамата на снимката).

Хронологично събитията, довели до съдебната битка, вървят така – Мос почина през април 2020 година на 90 години, като остави наследство, оценено на 22 милиона британски лири. Приживе Мос приписа наследството на третата си съпруга Сузи, която почина през 2023 на 69 години.

Проблемът е, че Сузи не е оставила завещание и това даде началото на неприятната роднинска битка. При отсъствието на завещание, 75% от наследството на сър Стърлинг Мос трябва да бъде предадено на 44-годишния му син Елиът, а останалите 25% на 57-годишната му дъщеря Алисън. Но Алисън търси в съда увеличение на своя дял спрямо този на доведения й брат и тепърва ще стане ясно как ще се развие тази делба.

Алисън е дете от втория брак на Мос с американката Илейн Барбарино, а Елиът е от третия брак на пилота със Сузи, дъщеря на негов стар приятел.

Снимки: Gettyimages

