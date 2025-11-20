Популярни
  20 ное 2025
Следете НБА със Sportal.bg: Играят се седем от мачовете тази нощ

В ранните часове на днешния 20-и ноември (четвъртък) се играят общо 9 мача от програмата на редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното начало лидери в класирането бяха шампионите от Оклахома Сити Тъндър с 14-1 (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 13-2 (Източна конференция).

Програмата за деня започва с три мача от 2:00 часа българско време. В единия от тях Индиана Пейсърс приема Шарлът Хорнетс.

В друг от тях Кливланд Кавалиърс е домакин на Хюстън Рокетс.

Третият противопоставя Филаделфия 76ърс и Торонто Раптърс.

В 2:30 часа започва двубоят между Маями Хийт и Голдън Стейт Уориърс.

Половин час по-късно е началото на още три срещи. Едната от тях е между Минесота Тимбъруулвс и Вашингтон Уизардс.

Втората е между Ню Орлиънс Пеликанс и Денвър Нъгетс.

Третата противопоставя Оклахома Сити Тъндър и Сакраменто Кингс.

В 4:30 часа на паркета излизат Далас Маверикс и Ню Йорк Никс.

Последният мач за тази нощ започва в 5:00 часа, като в него Портланд Трейл Блейзърс посреща Чикаго Булс.

