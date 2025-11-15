Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. "Пеликаните" уволниха Уили Грийн след отчайващия старт на сезона

"Пеликаните" уволниха Уили Грийн след отчайващия старт на сезона

  • 15 ное 2025 | 18:15
  • 381
  • 0
"Пеликаните" уволниха Уили Грийн след отчайващия старт на сезона

Уили Грийн е първият треньор, уволнен през настоящия сезон в НБА. Ню Орлиънс Пеликанс освободи Грийн след разочароващия старт на отбора през сезон 2025/26 на НБА - 2 победи и 10 поражения. Помощник-треньорът Джеймс Борего поема поста като временен наставник.

Това решение бележи първото уволнение на треньор за настоящия сезон в НБА. Борего се завръща на позицията старши треньор за първи път от 2022 г., когато приключи четиригодишния си престой в Шарлът Хорнетс.

След напускането си на Шарлът, Борего се присъедини към треньорския щаб на Ню Орлиънс като асистент и сега му се дава възможност да ръководи отбора, макар и временно. Треньорската му кариера започва през 2003 г. като асистент в Сан Антонио Спърс, а също така е бил част от щаба на Орландо Меджик.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Стеф Къри вкара 49 точки за победата на Голдън Стейт над Сан Антонио

Стеф Къри вкара 49 точки за победата на Голдън Стейт над Сан Антонио

  • 15 ное 2025 | 11:49
  • 739
  • 0
Дубай Баскетбол, Барселона и Анадолу Ефес постигнаха победи в Евролигата

Дубай Баскетбол, Барселона и Анадолу Ефес постигнаха победи в Евролигата

  • 15 ное 2025 | 09:42
  • 626
  • 0
Борислав Младенов реализира 25 точки за победа на Виена Баскет в австрийския шампионат

Борислав Младенов реализира 25 точки за победа на Виена Баскет в австрийския шампионат

  • 15 ное 2025 | 07:55
  • 654
  • 0
Изиграха се нови девет мача от НБА

Изиграха се нови девет мача от НБА

  • 15 ное 2025 | 07:14
  • 2513
  • 0
Фамозно! Гард от бившия отбор на Везенков в НБА мина десет хиляди асистенции

Фамозно! Гард от бившия отбор на Везенков в НБА мина десет хиляди асистенции

  • 15 ное 2025 | 06:47
  • 5021
  • 1
Интересни резултати за край на кръг №11 в Евролигата

Интересни резултати за край на кръг №11 в Евролигата

  • 14 ное 2025 | 23:42
  • 9087
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Турция 1:0 България, Десподов с опит за гол от фал

Турция 1:0 България, Десподов с опит за гол от фал

  • 15 ное 2025 | 19:40
  • 29797
  • 108
Грузия 0:3 Испания, Феран Торес също вкара

Грузия 0:3 Испания, Феран Торес също вкара

  • 15 ное 2025 | 19:00
  • 4954
  • 1
На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

  • 15 ное 2025 | 15:17
  • 28071
  • 61
Украйна - България, страхотно начало на третата четвърт за нашите

Украйна - България, страхотно начало на третата четвърт за нашите

  • 15 ное 2025 | 19:24
  • 5663
  • 5
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 16391
  • 13
Дунав направи още една важна крачка към efbet Лига

Дунав направи още една важна крачка към efbet Лига

  • 15 ное 2025 | 18:21
  • 11787
  • 9