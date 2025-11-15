"Пеликаните" уволниха Уили Грийн след отчайващия старт на сезона

Уили Грийн е първият треньор, уволнен през настоящия сезон в НБА. Ню Орлиънс Пеликанс освободи Грийн след разочароващия старт на отбора през сезон 2025/26 на НБА - 2 победи и 10 поражения. Помощник-треньорът Джеймс Борего поема поста като временен наставник.

Това решение бележи първото уволнение на треньор за настоящия сезон в НБА. Борего се завръща на позицията старши треньор за първи път от 2022 г., когато приключи четиригодишния си престой в Шарлът Хорнетс.

След напускането си на Шарлът, Борего се присъедини към треньорския щаб на Ню Орлиънс като асистент и сега му се дава възможност да ръководи отбора, макар и временно. Треньорската му кариера започва през 2003 г. като асистент в Сан Антонио Спърс, а също така е бил част от щаба на Орландо Меджик.

Снимки: Gettyimages