Ню Орлиънс намериха временен заместник на Уили Грийн

Джеймс Борего ще стане временен старши треньор на Ню Орлиънс Пеликанс от Националната баскетболна асоциация, съобщи пресслужбата на клуба.
Предходният треньор Уили Грийн беше уволнен от поста преди вчера.
"Пеликаните" уволниха Уили Грийн след отчайващия старт на сезона
Ню Орлиънс Пеликанс се сринаха до 15-о място в класирането на Западната конференция, като записаха само 2 победи в първите си 12 мача от редовния сезон в НБА на САЩ и Канада.
Грийн бе треньор на “пеликаните” от 2021 г., а това бе първият отбор, който води като старши треньор в професионалния баскетбол отвъд Океана.
Преди това той бе помощник-треньор в Голдън Стейт Уориърс и Финикс Сънс, като с “войните” стигна до две шампионски титли на Асоциацията.