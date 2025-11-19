Популярни
  Футбол свят
  Арнаутович призова 18 ноември да стане официален празник на Австрия след класирането за Мондиал 2026

Арнаутович призова 18 ноември да стане официален празник на Австрия след класирането за Мондиал 2026

  • 19 ное 2025 | 17:53
  • 901
  • 0
Арнаутович призова 18 ноември да стане официален празник на Австрия след класирането за Мондиал 2026

Австрийският нападател Марко Арнаутович шеговито призова за бъдещ официален празник на 18 ноември, за да отбележи първото участие на Австрия на Световно първенство по футбол от 1998 година насам. Тимът се класира за Мондиала в Северна Америка догодина след равенство 1:1 във Виена срещу Босна и Херцеговина.

„Това е послание към правителството. Това е послание към президента, към канцлера - бих искал всички в Австрия да имат празник на 18 ноември, защото вероятно няма да преживеем това отново, защото след Световното първенство Арни си тръгва“, каза 36-годишният футболист пред ORF.

Арнаутович: Опитвам се да стигна до Световното първенство от 18 години
Арнаутович: Опитвам се да стигна до Световното първенство от 18 години

През юни рекордьорът по брой мачове за националния отбор обяви, че ще се оттегли от тима след Световното първенство догодина.

„Пожелавам на всички всичко най-добро, бъдете здрави, не пийте твърде много“, добави Арнаутович по време на купона след двубоя. 

Австрийците завършиха първи в група H с 19 точки. Босна и Херцеговина остана на втора позиция със 17 точки и ще играе в плейофите за място на Световното първенство през 2026 година.

Босна помечта, но накрая Австрия пое към Мондиала
Босна помечта, но накрая Австрия пое към Мондиала
