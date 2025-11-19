Арнаутович призова 18 ноември да стане официален празник на Австрия след класирането за Мондиал 2026

Австрийският нападател Марко Арнаутович шеговито призова за бъдещ официален празник на 18 ноември, за да отбележи първото участие на Австрия на Световно първенство по футбол от 1998 година насам. Тимът се класира за Мондиала в Северна Америка догодина след равенство 1:1 във Виена срещу Босна и Херцеговина.

„Това е послание към правителството. Това е послание към президента, към канцлера - бих искал всички в Австрия да имат празник на 18 ноември, защото вероятно няма да преживеем това отново, защото след Световното първенство Арни си тръгва“, каза 36-годишният футболист пред ORF.

През юни рекордьорът по брой мачове за националния отбор обяви, че ще се оттегли от тима след Световното първенство догодина.

„Пожелавам на всички всичко най-добро, бъдете здрави, не пийте твърде много“, добави Арнаутович по време на купона след двубоя.

Австрийците завършиха първи в група H с 19 точки. Босна и Херцеговина остана на втора позиция със 17 точки и ще играе в плейофите за място на Световното първенство през 2026 година.

