Арнаутович: Опитвам се да стигна до Световното първенство от 18 години

Нападателят на Австрия Марко Арнаутович не скри радостта си от класирането за Световното първенство по футбол догодина. Австрийците си осигуриха първото място в група Н след равенство 1:1 с Босна и Херцеговина в последния кръг от квалификациите в зона Европа.
„Не мога да повярвам: успяхме! Опитвам се да стигна до Световното първенство от 18 години. Най-накрая, в края на кариерата си, го постигнах. Очаквам с нетърпение турнира!“, каза Арнаутович след мача.
Австрийците завършиха първи в Група H с 19 точки. Босна остана на втора позиция със 17 точки и ще играе в плейофите за място на Световното първенство през 2026 г.
Снимки: Imago