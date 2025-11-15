Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

Локомотив (София) официално представи бившия футболист на Ливърпул Джордан Айб. Крилото пристига в "Надежда" с договор до лятото на 2027 година. Зад гърба си англичанина има общо 119 мача в Премиър лийг, а с екипа на мърсисайци е записал 58 срещи.

Голмайсторът на Локо (София) аут до края на годината

Ето какво написаха от клуба:

"Днес Джордън Ибе подписа договор с Локомотив (София) до лятото на 2027 година! Ибе идва с впечатляваща визитка – 58 мача за Ливърпул, 92 за Борнемут и общо 119 участия във Висшата лига на Англия. След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в Локомотив!

Ръководството на Локомотив (София) пожелава на Джордън Ибе много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!".