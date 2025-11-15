Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
  • 6489
  • 5

Локомотив (София) официално представи бившия футболист на Ливърпул Джордан Айб. Крилото пристига в "Надежда" с договор до лятото на 2027 година. Зад гърба си англичанина има общо 119 мача в Премиър лийг, а с екипа на мърсисайци е записал 58 срещи.

Голмайсторът на Локо (София) аут до края на годината
Голмайсторът на Локо (София) аут до края на годината

Ето какво написаха от клуба:

"Днес Джордън Ибе подписа договор с Локомотив (София) до лятото на 2027 година! Ибе идва с впечатляваща визитка – 58 мача за Ливърпул, 92 за Борнемут и общо 119 участия във Висшата лига на Англия. След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в Локомотив!

Ръководството на Локомотив (София) пожелава на Джордън Ибе много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Почивка в ЦСКА

Почивка в ЦСКА

  • 15 ное 2025 | 09:21
  • 897
  • 0
Мартин Кавдански спира с футбола

Мартин Кавдански спира с футбола

  • 15 ное 2025 | 09:13
  • 1124
  • 1
Живко Желев: В приповдигнато настроение сме

Живко Желев: В приповдигнато настроение сме

  • 15 ное 2025 | 09:10
  • 942
  • 1
Десподов изравнява Стойчо Младенов

Десподов изравнява Стойчо Младенов

  • 15 ное 2025 | 08:10
  • 12387
  • 13
Бившата звезда на Бурсаспор Коце Видолов: Как да догоним турците, като ни водят с няколко обиколки

Бившата звезда на Бурсаспор Коце Видолов: Как да догоним турците, като ни водят с няколко обиколки

  • 15 ное 2025 | 08:08
  • 10478
  • 5
Мъри Стоилов е автор на последния български гол край Босфора

Мъри Стоилов е автор на последния български гол край Босфора

  • 15 ное 2025 | 07:54
  • 6142
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

  • 15 ное 2025 | 11:30
  • 13717
  • 8
България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 15900
  • 57
Франция (U19) 2:0 България (U19) - гледайте на живо!

Франция (U19) 2:0 България (U19) - гледайте на живо!

  • 15 ное 2025 | 14:45
  • 3796
  • 0
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 24893
  • 25
Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

  • 15 ное 2025 | 09:40
  • 13617
  • 13