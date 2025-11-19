Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Жоан Мир каза къде Хонда изостава от европейските марки

Жоан Мир каза къде Хонда изостава от европейските марки

  • 19 ное 2025 | 15:37
  • 151
  • 0

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир посочи кой е големият дефицит на Хонда спрямо европейските марки (Априлия, Дукати и КТМ), които продължават да задават темпото в кралския клас.

Хонда отбеляза страхотен прогрес в хода на сезон 2025, който позволи на японския производител да се изкачи от категория D в категория С. По думите на Мир този сериозен напредък по време на кампанията е направил почти невъзможно за Хонда да има много подобрения, които да бъдат изпробвани по време на вчерашния тест във Валенсия.

Какво губи Хонда след успешния си сезон 2025 в MotoGP?
Какво губи Хонда след успешния си сезон 2025 в MotoGP?

Все пак испанецът каза, че това ще се промени за първия предсезонен тест за 2026 година, който ще се проведе в Малайзия. По думите на Мир тогава се очаква и новият аеродинамичен пакет за RC213V, което според бившия шампион е и най-големият дефицит на Хонда спрямо европейските марки.

„Когато имаш годината като нашата, в която ние работихме толкова усилено и въвеждахме подобренията при първа възможност, е трудно да дойдеш на този тест с много нови неща за изпробване. Точно това се и случи. Алейш (Еспаргаро) изпробва нещо по време на състезателния уикенд, ние го изпробвахме днес. Видяхме, че има някои позитиви, някои негативи, както винаги, но тази посока на развитие може да е добра.

„В Хонда работят усилено, защото имат предвидени още няколко теста до края на месеца, така че еволюцията на мотора ще продължи. Целта ни е новият пакет да дебютира на „Сепанг“, а не тук. Така че не е като едно време с „Новата Хонда“. Концепцията се измени леко през тази година, но мисля, че това се случи, защото пакетът, с който разполагаме, е добър и конкурентоспособен.

„Ние просто трябва да направи следващата стъпка с аеродинамиката. Виждаме, че Априлия, Дукати и КТМ са малко пред нас в това отношение. Но ние работим в тази посока. Днес нямаше какво ново да изпробваме по аеродинамиката, но това ще се промени в бъдеще“, каза Мир.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Педро Акоста е объркан от подобренията на КТМ

Педро Акоста е объркан от подобренията на КТМ

  • 19 ное 2025 | 15:12
  • 320
  • 0
Среща на две легенди: Glenfiddich и Астън Мартин представиха своето сътрудничество в България

Среща на две легенди: Glenfiddich и Астън Мартин представиха своето сътрудничество в България

  • 19 ное 2025 | 15:00
  • 1324
  • 0
Фабио Куартараро: Твърде рано е да кажем дали съм доволен от V4 мотора

Фабио Куартараро: Твърде рано е да кажем дали съм доволен от V4 мотора

  • 19 ное 2025 | 14:55
  • 258
  • 0
В Мерцедес не очакват повторение на миналогодишната си доминация във Вегас

В Мерцедес не очакват повторение на миналогодишната си доминация във Вегас

  • 19 ное 2025 | 14:26
  • 612
  • 0
Пеко Баная: Доволен съм от нещата, които изпробвахме

Пеко Баная: Доволен съм от нещата, които изпробвахме

  • 19 ное 2025 | 14:03
  • 635
  • 0
Наводнения в Лас Вегас дни преди Формула 1

Наводнения в Лас Вегас дни преди Формула 1

  • 19 ное 2025 | 13:52
  • 3188
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 4875
  • 12
Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

  • 19 ное 2025 | 16:07
  • 17
  • 0
Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 10:06
  • 6927
  • 6
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 4968
  • 6
Стилиян Петров похвали Филип Кръстев: Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата и натиска

Стилиян Петров похвали Филип Кръстев: Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата и натиска

  • 19 ное 2025 | 12:52
  • 6567
  • 14
Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

  • 19 ное 2025 | 11:42
  • 5616
  • 23