Жоан Мир каза къде Хонда изостава от европейските марки

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир посочи кой е големият дефицит на Хонда спрямо европейските марки (Априлия, Дукати и КТМ), които продължават да задават темпото в кралския клас.

Хонда отбеляза страхотен прогрес в хода на сезон 2025, който позволи на японския производител да се изкачи от категория D в категория С. По думите на Мир този сериозен напредък по време на кампанията е направил почти невъзможно за Хонда да има много подобрения, които да бъдат изпробвани по време на вчерашния тест във Валенсия.

Какво губи Хонда след успешния си сезон 2025 в MotoGP?

Все пак испанецът каза, че това ще се промени за първия предсезонен тест за 2026 година, който ще се проведе в Малайзия. По думите на Мир тогава се очаква и новият аеродинамичен пакет за RC213V, което според бившия шампион е и най-големият дефицит на Хонда спрямо европейските марки.

„Когато имаш годината като нашата, в която ние работихме толкова усилено и въвеждахме подобренията при първа възможност, е трудно да дойдеш на този тест с много нови неща за изпробване. Точно това се и случи. Алейш (Еспаргаро) изпробва нещо по време на състезателния уикенд, ние го изпробвахме днес. Видяхме, че има някои позитиви, някои негативи, както винаги, но тази посока на развитие може да е добра.



„В Хонда работят усилено, защото имат предвидени още няколко теста до края на месеца, така че еволюцията на мотора ще продължи. Целта ни е новият пакет да дебютира на „Сепанг“, а не тук. Така че не е като едно време с „Новата Хонда“. Концепцията се измени леко през тази година, но мисля, че това се случи, защото пакетът, с който разполагаме, е добър и конкурентоспособен.



„Ние просто трябва да направи следващата стъпка с аеродинамиката. Виждаме, че Априлия, Дукати и КТМ са малко пред нас в това отношение. Но ние работим в тази посока. Днес нямаше какво ново да изпробваме по аеродинамиката, но това ще се промени в бъдеще“, каза Мир.

