Педро Акоста е объркан от подобренията на КТМ

Педро Акоста призна, че не е напълно наясно с това дали новостите на КТМ, които той изпробва по време на вчерашния официален тест на „Рикардо Тормо“ са проработили както трябва, или не.

Раул Фернандес оглави класирането в първия тест в MotoGP за сезон 2026

Коментарът на Акоста беше свързан най-вече с новия обтекател, който от КТМ бяха подготвили. В хода на деня той изпробва две различни версии – една от сезон 2025 и една, която прилича много на тази, която Дукати използва от началото на 2024 година.

„С аерото има доста сиви зони. Когато изпробваш нещо, нещата не са черно-бели. Поради тази причина беше трудно да вземем решение днес. Вярно е, че имаше неща, с които аз бях доволен, но сега отборът трябва да анализира данните.



„Ние изпробвахме най-вече промени по аеродинамиката, беше добре. Някои неща правят мотора по-завършен, защото ние знаем, че нашите силни страни са наистина силни, но и слабостите ни се наистина слаби. Мисля, че ние вършим добра работа в тази посока. Сега във фабриката трябва да анализират данните и да видим дали нашите коментари съвпадат.



„Имахме още какво да изпробваме, но невъзможността да караме сутринта обърка целия ни план. Накрая ние приоритизирахме нещата и решихме, че аерото е най-важното нещо. През целия ден правихме сравнения между стария обтекател и новия. Смятам, че в крайна сметка денят беше добър“, обясни Акоста, който завърши деня на петото място.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages