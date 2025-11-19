Хорхе Мартин: Все още се чувствам като новак върху мотора на Априлия

Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин призна, че все още се чувства като новобранец върху мотора на Априлия заради многото пропуснато време в хода на сезон 2025.

Испанецът участва в едва осем състезателни уикенда в хода на изминалата кампания, която за него беше белязана от множество контузии, които стартираха още в началото на предсезонните тестове в Малайзия. С оглед това пропуснато време не е изненадващо, че Мартин все още не се чувства достатъчно уверен върху мотора на Априлия, за да може да натиска.

А тази липса на увереност се отразява и върху работата на испанеца по развитието на RS-GP. В хода на вчерашния тест във Валенсия той имаше възможността да изпробва новия аеродинамичен пакет на Априлия, но призна, че не може да даде адекватна обратна връзка за него. Все пак Мартинатора похвали новото шаси на RS-GP, което му позволява да управлява мотора по по-естествен за него начин.

„Беше добър ден. За мен със сигурност е по-добре да карам повече мотора на Априлия. Трябва да придобия увереност, защото все още се чувствам като новобранец върху този мотор, понеже ми е трудно да разбера различни неща или когато променим нещо като обтекателя.



„Така че за мен най-голямата стъпка беше шасито. То беше много добро. Още в началото започнахме с него и веднага усетих, че завиването е по-естествено за мен, по-подходящо е за моя стил.



„Колкото до обтекателя, беше ми трудно да го разбера. Трябва да проведем повече срещи, за да разберем какво ще трябва да изпробваме в Малайзия, защото ние завършихме сезона с много добро усещане и подобренията ще са трудни. Така че да, една толкова голяма промяна като обтекателя е много важно решение.



„Аз изпробвах и много промени по ергономията. Различен резервоар, различни степенки. Имаше някои позитиви, но беше объркващо за стила ми на пилотиране, а и нямахме достатъчно време да изпробваме промените, така че се върнахме към стандартните неща.



„Но аз ще променя степенката още в Малайзия, за да ми помогне да подобря пилотирането си с Априлия. За мен все още е трудно да печеля на излизането на завоите, което традиционно е моята силна страна, но не мога да я използвам с Априлия. Така че ще искам да се фокусирам върху това.



„Ще имаме много работа през зимата от гледна точка физическата ми подготовка, защото карах добре, но все още не съм на 100%. Ментално също, когато караш предпазливо, за да не паднеш, няма как да придобиеш увереност.



„Аз наистина успях да подобря моето време от уикенда със средно твърдата гума, което е голяма стъпка напред. Изобщо не изпробвах меката. С нея може би щях да намеря още половин секунда и да вляза в петицата. Но днес целта ни беше друга и се надявам тази зима аз да затворя този сезон и да имам по-голяма ментална яснота за следващия сезон, за да мога да натискам“, обясни Мартинатора.

