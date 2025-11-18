Възстановителна програма за Ради Кирилов и Карл Фабиен

Наставникът на Левски Хулио Веласкес изведе „сините“ на първа тренировка след кратката почивка, която получиха футболистите на Левски. Испанският специалист все още не може да разчита на своите национални състезатели – Марин Петков, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Асен Митков и Борислав Рупанов, който имат ангажименти със своите гарнитури.
Извън плановете за мача с Монтана, който е в неделя от 17 часа на стадион „Огоста“ са Радослав Кирилов и Карл Фабиен, които се готвят по възстановителна програма.
Двубоят пропуска и националът Марин Петков, който трябва да изтърпи санкция от един мач за натрупани жълти картони.