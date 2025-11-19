Джон Макгин: Бяхме ужасни, но кого го е грижа, никога повече няма да се чувствам така на футболен стадион

„Бяхме ужасни, но кого го е грижа?“, каза шотландският национал Джон Макгин, докато сцени на делириум избухваха на изпълнения „Хампдън Парк“, след като победата на Шотландия с 4:2 над Дания ги изпрати до първото им класиране на Световното първенство от 1998 година насам. Шотландците се нуждаеха от трите точки, за да изпреварят Дания за първото място в група С и да си осигурят директно класиране на Мондиала и играта бе последното нещо, което вълнуваше футболистите в този мач.

През по-голямата част от мача Дания доминираше, дори когато остана с 10 души, но Шотландия отбеляза два зрелищни гола в добавеното време в нощ, която ще стане част от легендарния фолклор на шотландския футбол.

„Честно казано, мислех, че играхме доста зле, но кого го е грижа?“, каза Макгин пред "Би Би Си". „Чувството е невероятно. Преди това си мислиш, че това е поредният славен провал, още един удар. Мислех си за плейофите в 91-вата минута. Какъв удар от Киърън Тиърни за третия гол - никога повече няма да се чувствам така на футболен стадион", каза още Макгин.

Селекционерът на шотландците Стив Кларк изведе Шотландия до последните две европейски първенства, но и в двата случая те не успяха да преминат груповата фаза, отбелязвайки само три гола в шест мача в двата турнира.

Междувременно имаше провал в плейофите на Световното първенство срещу Украйна през 2022 г., когато Кларк призна, че отборът му няма развитие.

„Имаше някои моменти в мача, които бяха в наша полза. Водихме с 2:1 срещу 10 души, но допуснахме изравняване и си помислихме „какво правим?“. Но такъв е шотландският начин на живот“, каза Кларк. „Това беше шансът, един мач. Заложихме всичко на карта. Винаги има една последна стъпка и тя винаги е най-трудната", добави треньорът.

За Дания, която е участвала в пет от последните седем световни първенства, ще трябва да се възстанови от шока и да се прегрупира за плейофите, след като взе една точка от последните си два мача от група C.

„Дълбоко разочароващо е да стоя тук след два мача и да осъзная, че не сме се класирали за Световното първенство“, каза старши треньорът на Дания Брайън Риймер. „Това беше целта. Не успяхме от първия опит и, разбира се, това е наистина разочароващо", добави той.

