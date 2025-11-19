Гергана Иванова: Отборът игра силно

Гергана Иванова бе с ключов принос за успеха на женския национален отбор на България срещу Черна гора след 66:62 в европейска квалификация. Гардът остави на сметката на представителния ни тим 15 точки, 2 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 34 минути на терена.

България показа характер и продължава без грешка!

“Ние знаехме, че отборът на Черна гора ще бъде мотивиран и ще търси победата на всяка цена. Бяхме готови за това. Отборът ни игра силно. Смятам, че след като сме получили 62 точки, сме играли силно в защита. Беше ни малко по-трудно в нападение да си намерим отворените шутове и да разиграем нашите реализатори, но все пак се справихме. Важна е победата. Сега гледаме към месец март и да вземем още три победи”, каза Иванова, цитирана от официалния сайт на БФ Баскетбол.

