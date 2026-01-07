Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Квалификациите за efbet Купа на България стартират с два мача

Квалификациите за efbet Купа на България стартират с два мача

  • 7 яну 2026 | 07:00
  • 738
  • 0
Квалификациите за efbet Купа на България стартират с два мача

Квалификациите за турнира efbet Купа на България стартират с два мача, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

Първоначално трябваше да се изиграят три двубоя, но сблъсъкът между Академик Бултекс 99 и Ботев Враца бе отложен заради сериозен брой болни състезатели в тима на новака от Враца. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на 14 януари.

В първия мач от 18:30 часа Шумен приема Берое Стара Загора в зала "Младост", която в крайна сметка бе одобрена за провеждане на спортни събития.

В сблъсък №2 сили ще мерят отборите на Левски и Миньор 2015. Срещата е с начален час 19:30 часа и ще се изиграе в столичната зала "Триадица".

