Академик Бултекс 99 се раздели с още един от чужденците си

Отборът на Академик Бултекс 99 се раздели с още един от чужденците си. Пловдивчани прекратиха договора си с Джак Хемфил, стана ясно от публикация в профилите на клуба в социалните мрежи.

"Благодарим на Джак Хемфил. По взаимно съгласие, се разделяме с Джак Хемфил, който ще продължи кариерата си в Металац Валево (Сърбия). Джак демонстрира изключителна работна етика и професионализъм през първата част от сезона с Академик Бултекс 99. Пожелаваме му успехи и много победи в следващите стъпки от кариерата му. Само напред!", написаха от Академик.

Снимка: НБЛ