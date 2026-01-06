Популярни
Академик Бултекс 99 се раздели с още един от чужденците си

  • 6 яну 2026 | 22:36
  • 460
  • 0
Академик Бултекс 99 се раздели с още един от чужденците си

Отборът на Академик Бултекс 99 се раздели с още един от чужденците си. Пловдивчани прекратиха договора си с Джак Хемфил, стана ясно от публикация в профилите на клуба в социалните мрежи.

"Благодарим на Джак Хемфил. По взаимно съгласие, се разделяме с Джак Хемфил, който ще продължи кариерата си в Металац Валево (Сърбия). Джак демонстрира изключителна работна етика и професионализъм през първата част от сезона с Академик Бултекс 99. Пожелаваме му успехи и много победи в следващите стъпки от кариерата му. Само напред!", написаха от Академик.

Снимка: НБЛ

