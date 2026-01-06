Популярни
Берое с ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 18:45
  • 119
  • 0
Берое Стара Загора привлече в състава си американската баскетболистка Корин Кембъл, информираха от клуба чрез профила си в социалната мрежа Фейсбук.

„Кембъл е на 37 години и е висока 185 сантиметра. Завършва университета на Западна Вирджиния, а преди това е била и в този на Минесота.

Професионалната й кариера е доста богата, преминавайки през Румъния, Финландия, Чехия, Португалия, Германия, Гърция, Австралия, Испания, Швеция, Швейцария, Исландия.

За последно играе в Шарджа и става шампион на Обединените Арабски Емирства. Със средни показатели от 25.4 точки и 14.2 борби, тя печели наградите за МВП на редовния сезон и финалите, както и за най-добър реализатор“, написаха от Берое и добавиха:

„Добре дошла в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!“

Клубът от Стара Загора подписа с друга американка Британи Никол Отри в края на ноември.

В последните дни Берое се раздели с две чуждестранни състезателки - Найла Йънг и Алия-Дийн Ахмад.

