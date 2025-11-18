Таня Гатева: Тази победа ни показва колко още трябва да работим

Селекционерът на България Таня Гатева определи като "много изстрадана, но много сладка и хубава" победата с 66:62 над Черна гора в Ботевград, след която националките ни продължават без загуба в квалификационна Група "Е" за ЕвроБаскет 2027. Преди днешния мач, българките сразиха убедително като гости Азербайджан и Украйна.

"Тази победа е много изстрадана, но много сладка и хубава, показва ни колко още трябва да работим. Радвам се, че в този мач така се получи, имаше физически сблъсък. Ние започнахме много лошо, не мога да преценя дали чисто физически или емоционално, може би е второто, но важното е, че спечелихме. Проявихме пак характер и смятам, че този отбор има много потенциал. На почивката си казахме едни треньорски неща, които не искам да ги коментирам. Дадох им хъс, казах им нещата, които виждам и смятам, че те излязоха и дадоха малко енергия. Трябваше да заиграем и с още по-голяма енергия, но явно нямаше откъде да я вземем вече.

Мечтаем за още три победи. Не искам да отличавам никого от нашия състав, защото ние сме отбор и побеждаваме като такъв, а не като единици. Разбира се, лидерството на Борислава Христова... Кайла Хилсман, въпреки че не бе във форма, вкара във важните моменти, същото важи и за Гергана Иванова. Всяка една от тях, независимо дали е вкарала или не, даде душата си на терена и направи каквото можеше.

Бъдещето винаги е било светло за мен и така ще остане. Мисля, че ако започнем малко да мълчим и правим някакви стъпки за баскетбола, за женското първенство и женската част на националния отбор, ще имаме по-големи успехи. Не обичам да говоря, смятам, че един треньор трябва да приказва на терена, другото са празни приказки отстрани", сподели Гатева след драматичната победа.

Снимки: ФИБА