Звездата на Атланта Трей Йънг е готов да премине във Вашингтон

Отборите от Националната баскетболна асоциация (НБА) Атланта Хоукс и Вашингтон Уизардс приготвят трансфера на четирикратния участник в Мача на звездите Трей Йънг в посока американската столица, съобщава ESPN.

27-годишният гард ще бъде разменен за Си Джей Маккалъм и Кори Киспърт, а сделката ще сложи край на седемгодишния престой на Трей Йънг в Атланта Хоукс, като през този период той беше звездата на отбора.

Вашингтон отдавна търси лидер за младия си състав, а президентът на отбора Майкъл Уингър и генералния мениджър Уил Доукинс изглежда са го намерили в лицето на Йънг.

Попитан за напускането на звездата, след победата срещу Ню Орлиънс Пеликанс, старши треньорът на Хоукс Куин Снайдър отговори: „Знам, че всички имате въпроси, но в момента няма как да отговоря на тях.“

„Това е Трей Йънг. Когато пристигнах за пръв път, той беше един от първите, които ми писаха, за да ме приветстват в града, и ми даде много съвети. Очевидно да играя с Трей е като сбъдната мечта. Обичам го като човек и като съотборник. Той е легенда на Атланта“, заяви крилото Мохамед Гей.

Йънг е лидер в цялата историята на Атланта Хоукс по отбелязани тройки и направени асистенции. В осемте си сезона с тима той го изведе до плейофите три пъти, достигайки до финалите в Източната конференция през 2021-а.

В кариерата си баскетболистът има средно по 25.2 точки и 9.8 асистенции на мач, а през миналия сезон водеше ранглистата в цялата лига с 11.6 асистенции средно на двубой.

През този сезон американецът страда от контузии в крака, които го ограничиха до едва 10 участия. Атланта има 18 победи и 21 загуби през настоящата кампания и е 9-и на Изток.

Отборът на Вашингтон Уизардс е предпоследен в класирането в Източната конференция на НБА с баланс от 10-26.