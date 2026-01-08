Популярни
Владо Николов гост в "Block Out"
  3. Звездата на Атланта Трей Йънг е готов да премине във Вашингтон

  • 8 яну 2026 | 13:45
  • 332
  • 0
Отборите от Националната баскетболна асоциация (НБА) Атланта Хоукс и Вашингтон Уизардс приготвят трансфера на четирикратния участник в Мача на звездите Трей Йънг в посока американската столица, съобщава ESPN.

27-годишният гард ще бъде разменен за Си Джей Маккалъм и Кори Киспърт, а сделката ще сложи край на седемгодишния престой на Трей Йънг в Атланта Хоукс, като през този период той беше звездата на отбора.

Вашингтон отдавна търси лидер за младия си състав, а президентът на отбора Майкъл Уингър и генералния мениджър Уил Доукинс изглежда са го намерили в лицето на Йънг.

Попитан за напускането на звездата, след победата срещу Ню Орлиънс Пеликанс, старши треньорът на Хоукс Куин Снайдър отговори: „Знам, че всички имате въпроси, но в момента няма как да отговоря на тях.“

„Това е Трей Йънг. Когато пристигнах за пръв път, той беше един от първите, които ми писаха, за да ме приветстват в града, и ми даде много съвети. Очевидно да играя с Трей е като сбъдната мечта. Обичам го като човек и като съотборник. Той е легенда на Атланта“, заяви крилото Мохамед Гей.

Йънг е лидер в цялата историята на Атланта Хоукс по отбелязани тройки и направени асистенции. В осемте си сезона с тима той го изведе до плейофите три пъти, достигайки до финалите в Източната конференция през 2021-а.

В кариерата си баскетболистът има средно по 25.2 точки и 9.8 асистенции на мач, а през миналия сезон водеше ранглистата в цялата лига с 11.6 асистенции средно на двубой.

През този сезон американецът страда от контузии в крака, които го ограничиха до едва 10 участия. Атланта има 18 победи и 21 загуби през настоящата кампания и е 9-и на Изток.

Отборът на Вашингтон Уизардс е предпоследен в класирането в Източната конференция на НБА с баланс от 10-26.

Дени Авдия донесе нов успех за Портланд

Дени Авдия донесе нов успех за Портланд

  • 8 яну 2026 | 12:53
  • 290
  • 0
Банкеро "уби" Нетс в края на продълженията

Банкеро "уби" Нетс в края на продълженията

  • 8 яну 2026 | 12:44
  • 254
  • 0
Адетокунбо игра страхотно, но Бъкс загубиха от Голдън Стейт

Адетокунбо игра страхотно, но Бъкс загубиха от Голдън Стейт

  • 8 яну 2026 | 12:28
  • 355
  • 0
Детройт увеличи аванса си на върха на Изток, Денвър без Йокич измъкна победа срещу Бостън

Детройт увеличи аванса си на върха на Изток, Денвър без Йокич измъкна победа срещу Бостън

  • 8 яну 2026 | 12:09
  • 377
  • 0
Спърс доминираха над Лейкърс въпреки трипъл-дабъл на Дончич

Спърс доминираха над Лейкърс въпреки трипъл-дабъл на Дончич

  • 8 яну 2026 | 11:44
  • 2570
  • 0
Оклахома Сити се върна на победния път, Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 46 точки

Оклахома Сити се върна на победния път, Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 46 точки

  • 8 яну 2026 | 11:31
  • 1025
  • 0
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 6084
  • 11
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 21166
  • 105
Владо Николов е гост в Block Out

Владо Николов е гост в Block Out

  • 8 яну 2026 | 13:13
  • 3415
  • 2
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 14713
  • 17
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 42
  • 0
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 6890
  • 9