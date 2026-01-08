Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Детройт увеличи аванса си на върха на Изток, Денвър без Йокич измъкна победа срещу Бостън

Детройт увеличи аванса си на върха на Изток, Денвър без Йокич измъкна победа срещу Бостън

  • 8 яну 2026 | 12:09
  • 236
  • 0
Детройт Пистънс увеличи аванса си на върха на Източната конференция след победа със 108:93 в емблематичния сблъсък срещу Чикаго Булс. За Детройт отсъстваха Кейд Кънингам, Тобаяс Харис и Джейлън Дърън, но отборът от щата Мичиган все пак не се затрудни по пътя към успеха.

Балансът на Пистънс вече е 28-9, докато Чикаго е 10-и в класирането на Изток със 17-20.

Айзея Стюарт изигра най-силния си мач в кариерата с 31 точки и блесна в отсъствието на звездите на „Буталата“. Дънкан Робинсън завърши с 4 тройки за общо 12 точки, а трима играчи бяха с по 11 точки - Аусар Томпсън, Роналд Холанд II и Джавонте Грийн.

За Чикаго Айо Досунму беше най-резултатен с 24 точки, а Матас Бузелис и Никола Вучевич реализираха по 20, към които Вучевич добави и 16 борби.

Останалият без Никола Йокич отбор на Денвър Нъгетс измъкна победата срещу Бостън Селтикс със 114:110. „Келтите“ водиха с 90:87 при 8:12 оставащи минути до края, но опонентите им влязоха в серия от 19:3 и не им оставиха шанс до края на срещата. Денвър е трети в Западната конференция на НБА с баланс от 25-12, докато Бостън има актив 23-13 и е трети на Изток.

Джамал Мъри се завърна, след като пропусна двубоя срещу Филаделфия, и отбеляза 22 точки, 17 асистенции и 8 борби. Пейтън Уотсън завърши с 30 точки, а Тим Хардауей Джуниър отбеляза 14.

За Бостън Джейлън Браун се включи с 33 точки и 7 борби. Дерик Уайт и Пейтън Причард реализираха по 17 точки, а Анфърни Саймънс допринесе с 15. Португалецът Немиас Кета се отличи с впечатляващите 20 борби, 10 от които дойдоха в атака.

