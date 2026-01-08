Детройт увеличи аванса си на върха на Изток, Денвър без Йокич измъкна победа срещу Бостън

Детройт Пистънс увеличи аванса си на върха на Източната конференция след победа със 108:93 в емблематичния сблъсък срещу Чикаго Булс. За Детройт отсъстваха Кейд Кънингам, Тобаяс Харис и Джейлън Дърън, но отборът от щата Мичиган все пак не се затрудни по пътя към успеха.

Балансът на Пистънс вече е 28-9, докато Чикаго е 10-и в класирането на Изток със 17-20.

Айзея Стюарт изигра най-силния си мач в кариерата с 31 точки и блесна в отсъствието на звездите на „Буталата“. Дънкан Робинсън завърши с 4 тройки за общо 12 точки, а трима играчи бяха с по 11 точки - Аусар Томпсън, Роналд Холанд II и Джавонте Грийн.

За Чикаго Айо Досунму беше най-резултатен с 24 точки, а Матас Бузелис и Никола Вучевич реализираха по 20, към които Вучевич добави и 16 борби.

Останалият без Никола Йокич отбор на Денвър Нъгетс измъкна победата срещу Бостън Селтикс със 114:110. „Келтите“ водиха с 90:87 при 8:12 оставащи минути до края, но опонентите им влязоха в серия от 19:3 и не им оставиха шанс до края на срещата. Денвър е трети в Западната конференция на НБА с баланс от 25-12, докато Бостън има актив 23-13 и е трети на Изток.

Джамал Мъри се завърна, след като пропусна двубоя срещу Филаделфия, и отбеляза 22 точки, 17 асистенции и 8 борби. Пейтън Уотсън завърши с 30 точки, а Тим Хардауей Джуниър отбеляза 14.

За Бостън Джейлън Браун се включи с 33 точки и 7 борби. Дерик Уайт и Пейтън Причард реализираха по 17 точки, а Анфърни Саймънс допринесе с 15. Португалецът Немиас Кета се отличи с впечатляващите 20 борби, 10 от които дойдоха в атака.