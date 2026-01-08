Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спърс доминираха над Лейкърс въпреки трипъл-дабъл на Дончич

Спърс доминираха над Лейкърс въпреки трипъл-дабъл на Дончич

  • 8 яну 2026 | 11:44
  • 1098
  • 0
Спърс доминираха над Лейкърс въпреки трипъл-дабъл на Дончич

Сан Антонио Спърс направи страхотен мач и надви Лос Анджелис Лейкърс със 107:91, въпреки изключителната игра на Лука Дончич, който записа трипъл-забъл.

В Сан Антонио домакините от Спърс (26-11) наложиха изцяло своя ритъм срещу Лейкърс (23-12). Словенската звезда на „езерняците“ беше впечатляващ, но усилията му не бяха достатъчни, за да пречупят съпротивата на отбор, който функционираше безупречно и в двете фази на играта.

Ключов беше приносът на играчите, влезли от резервната скамейка за победителите. Виктор Уембаняма беше под съмнение за срещата, но все пак игра 26 минути и завърши с дабъл-дабъл от 16 точки и 14 борби. Келдън Джонсън беше топреализатор на "Шпорите" с 27 точки. Значителна помощ оказаха също Стефон Касъл с 15 точки и Де'Арън Фокс с 14.

За Лейкърс картината на мача се свежда до представянето на Дончич. Словенският гард реализира 38 от 91-те точки на своя отбор и с 10-те асистенции, които раздаде, беше по същество създател и изпълнител на повечето атаки. Той завърши срещата с 11/17 от зоната за две точки, 2/9 от тройката, 10/16 от наказателната линия, 10 борби и 10 асистенции, записвайки 86-и трипъл-дабъл в кариерата си през редовния сезон.

Единственият му достоен съотборник беше Джейк ЛаРавия, който добави 16 точки. Отсъствието на Остин Рийвс и ЛеБрон Джеймс беше осезаемо, като Лейкърс не успяха да намерят решения и в крайна сметка претърпяха поражение.

