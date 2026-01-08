Банкеро "уби" Нетс в края на продълженията

С невероятна тройка в последната секунда Паоло Банкеро донесе на Орландо Меджик драматична победа със 104:103 над Нетс в Бруклин в мач, който се реши в продължениета.
Новобранецът Егор Демин изравни резултата в края на последната четвърт и осигури продължение за тима си, а в него главният герой на вечерта Банкеро вкара кош от далечно разстоания със сирената, осигурявайки 21-вата победа през сезона за Орландо.
Банкеро беше абсолютен лидер за победителите, завършвайки мача с впечатляваща статистика: 30 точки, 14 борби и 6 асистенции. Достоен негов съотборник беше Уендел Картър-Джуниър, който допринесе с 20 точки. Тристан да Силва завърши с 14, а Ноа Пенда записа дабъл-дабъл от 13 точки и 11 борби.
За "Мрежите" се отличи Майкъл Портър Джуниър, който реализира 34 точки с 8 успешни тройки, добавяйки и 5 борби, но отличното му представяне не беше достатъчно, за да предотврати загубата. Егор Демин вкара 18.