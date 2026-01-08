Адетокунбо игра страхотно, но Бъкс загубиха от Голдън Стейт

Милуоки Бъкс не успя да пречупи съпротивата на Голдън Стейт Уориърс, записвайки загуба със 120:113 въпреки изключителното представяне на Янис Адетокунбо.

С този резултат, балансът на „елените“ спадна до 16-21, докато „воините“ на Стеф Къри подобриха позицията си до 20-18.

Fans wanted a show

& Stephen Curry delivered 📽️



Vote Steph for All-Star at https://t.co/UJvZISU6rp pic.twitter.com/3BbI9LBGaQ — Golden State Warriors (@warriors) January 8, 2026

Срещата в Сан Франциско беше оспорвана в първите си минути, но от втората четвърт домакините започнаха да налагат своя ритъм и да изграждат комфортна преднина. Превъзходството на Уориърс продължи и в третата част, като Бъкс не намираха решения.

В последната четвърт Янис Адетокунбо поведе опита за контраатака, но гостите така и не успяха да се доближат достатъчно, за да се борят за победата.

Another 30/10/5 game for Giannis.



34 PTS | 10 REB | 5 AST | 2 3PM | 68% FG pic.twitter.com/MuIwWuzmoK — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 8, 2026

Стеф Къри завърши мача с 29 точки, 7 борби и 7 асистенции. Считаният за най-добър стрелец за всички времена в НБА отбеляза 12 от 21-те си опита от далечно разстояние, включително тройка при 26 оставащи секунди в края на срещата. Достойни негови поддръжници бяха Де'Антъни Мелтън с 22 точки и Джими Бътлър с 21.

За „Елените“ Янис Адетокунбо завърши с дабъл-дабъл от 34 точки и 10 борби, Раян Ролинс отбеляза 16 точки и 7 борби, а Кевин Портър Джуниър се отчете с 15 точки и 9 асистенции.