  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Адетокунбо игра страхотно, но Бъкс загубиха от Голдън Стейт

Адетокунбо игра страхотно, но Бъкс загубиха от Голдън Стейт

  • 8 яну 2026 | 12:28
  • 156
  • 0
Адетокунбо игра страхотно, но Бъкс загубиха от Голдън Стейт

Милуоки Бъкс не успя да пречупи съпротивата на Голдън Стейт Уориърс, записвайки загуба със 120:113 въпреки изключителното представяне на Янис Адетокунбо.

С този резултат, балансът на „елените“ спадна до 16-21, докато „воините“ на Стеф Къри подобриха позицията си до 20-18.

Срещата в Сан Франциско беше оспорвана в първите си минути, но от втората четвърт домакините започнаха да налагат своя ритъм и да изграждат комфортна преднина. Превъзходството на Уориърс продължи и в третата част, като Бъкс не намираха решения.

В последната четвърт Янис Адетокунбо поведе опита за контраатака, но гостите така и не успяха да се доближат достатъчно, за да се борят за победата.

Стеф Къри завърши мача с 29 точки, 7 борби и 7 асистенции. Считаният за най-добър стрелец за всички времена в НБА отбеляза 12 от 21-те си опита от далечно разстояние, включително тройка при 26 оставащи секунди в края на срещата. Достойни негови поддръжници бяха Де'Антъни Мелтън с 22 точки и Джими Бътлър с 21.

За „Елените“ Янис Адетокунбо завърши с дабъл-дабъл от 34 точки и 10 борби, Раян Ролинс отбеляза 16 точки и 7 борби, а Кевин Портър Джуниър се отчете с 15 точки и 9 асистенции.

