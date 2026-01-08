Дени Авдия донесе нов успех за Портланд

Дени Авдия донесе нов успех за Портланд Трейл Блейзърс със 103:102 срещу Хюстън Рокетс.

Изглеждаше сякаш Тари Ийсън беше спечелил срещата за „Ракетите“ в последната секунда, но след преразглеждане на ситуацията се видя, че времето е изтекло преди стрелбата на крилото на Хюстън. Така Портланд записа четвърта поредна победа и подобри баланса си до 18-20, докато Хюстън продължава с 22-12. Двата отбора ще се срещнат отново в петък, когато пак Портланд ще бъде домакин.

Лидерът на Трейл Блейзърс този сезон Дени Авдия постигна най-доброто постижение откъм резултатност от началото на сезона с 41 точки, Шейдън Шарп добави 20, а Тумани Камара отбеляза 14.

Кевин Дюрант беше най-резултатен за Хюстън с 37 точки, Амен Томпсън записа дабъл-дабъл от 24 точки и 12 борби, а Тари Ийсън допринесе с 15 точки и 13 борби.