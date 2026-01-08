Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

OЧАКВАЙТЕ В 14:45: Владо Николов гост в "Block Out"
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Дени Авдия донесе нов успех за Портланд

Дени Авдия донесе нов успех за Портланд

  • 8 яну 2026 | 12:53
  • 284
  • 0
Дени Авдия донесе нов успех за Портланд

Дени Авдия донесе нов успех за Портланд Трейл Блейзърс със 103:102 срещу Хюстън Рокетс.

Изглеждаше сякаш Тари Ийсън беше спечелил срещата за „Ракетите“ в последната секунда, но след преразглеждане на ситуацията се видя, че времето е изтекло преди стрелбата на крилото на Хюстън. Така Портланд записа четвърта поредна победа и подобри баланса си до 18-20, докато Хюстън продължава с 22-12. Двата отбора ще се срещнат отново в петък, когато пак Портланд ще бъде домакин.

Лидерът на Трейл Блейзърс този сезон Дени Авдия постигна най-доброто постижение откъм резултатност от началото на сезона с 41 точки, Шейдън Шарп добави 20, а Тумани Камара отбеляза 14.

Кевин Дюрант беше най-резултатен за Хюстън с 37 точки, Амен Томпсън записа дабъл-дабъл от 24 точки и 12 борби, а Тари Ийсън допринесе с 15 точки и 13 борби.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Звездата на Атланта Трей Йънг е готов да премине във Вашингтон

Звездата на Атланта Трей Йънг е готов да премине във Вашингтон

  • 8 яну 2026 | 13:45
  • 322
  • 0
Банкеро "уби" Нетс в края на продълженията

Банкеро "уби" Нетс в края на продълженията

  • 8 яну 2026 | 12:44
  • 253
  • 0
Адетокунбо игра страхотно, но Бъкс загубиха от Голдън Стейт

Адетокунбо игра страхотно, но Бъкс загубиха от Голдън Стейт

  • 8 яну 2026 | 12:28
  • 355
  • 0
Детройт увеличи аванса си на върха на Изток, Денвър без Йокич измъкна победа срещу Бостън

Детройт увеличи аванса си на върха на Изток, Денвър без Йокич измъкна победа срещу Бостън

  • 8 яну 2026 | 12:09
  • 376
  • 0
Спърс доминираха над Лейкърс въпреки трипъл-дабъл на Дончич

Спърс доминираха над Лейкърс въпреки трипъл-дабъл на Дончич

  • 8 яну 2026 | 11:44
  • 2553
  • 0
Оклахома Сити се върна на победния път, Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 46 точки

Оклахома Сити се върна на победния път, Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 46 точки

  • 8 яну 2026 | 11:31
  • 1020
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 5809
  • 2
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 21038
  • 105
Владо Николов е гост в Block Out

Владо Николов е гост в Block Out

  • 8 яну 2026 | 13:13
  • 3360
  • 2
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 14627
  • 17
Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

  • 8 яну 2026 | 12:37
  • 3034
  • 3
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 6852
  • 8