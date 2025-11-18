Популярни
Обявиха съдийските назначения за 16-ия кръг в efbet Лига

  • 18 ное 2025 | 18:58
  • 524
  • 0
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 16-ия кръг на efbet Лига. Геро Писков ще ръководи двубоя между ЦСКА и Ботев Пловдив, а Любослав Любомиров ще свири на Левски срещу Монтана на "Огоста". 

Съдийски назначения за мачовете от 16-ия кръг в Първа лига за сезон 2025/26:

21 ноември 2025 година, петък, 17:45 часа
Берое Стара Загора - Спартак 1918 Варна
ГС: Денислав Йорданов Сталев
АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Георги Иванов Иванов
ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН:Вихрен Веселинов Манев

22 ноември 2025 година, събота, 12:00 часа:
Арда Кърджали 1924 - ЦСКА 1948
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мартин Иванов Марков 
СН: Камен Михайлов Алексиев

22 ноември 2025 година, събота, 14:30 часа:
Черно море - Локомотив София 1929
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ти: Георги Петров Стоянов
ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров
СН:Георги Генов Нарлев

22 ноември 2025 година, събота, 17:00 часа:
ЦСКА - Ботев Пловдив
ГС: Геро Георгиев Писков
АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев 
4-ти: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Александър Костадинов Костадинов

23 ноември 2025 година, неделя, 12:00 часа:
Добруджа 1919 - Локомотив Пловдив 1926
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ти: Георги Георгиев Спасов
ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Кольо Димитров Данев

23 ноември 2025 година, неделя, 14:30 часа: 
Септември София - Лудогорец 1945
ГС: Красен Иванов Георгиев
АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ти: Тодор Недялков Киров
ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Валентин Желев Добрев

23 ноември 2025 година, неделя, 17:00 часа:
Монтана 1921 - Левски
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев
4-ти: Мартин Живков Великов
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

24 ноември 2025 година, понеделник, 17:30 часа:
Ботев Враца - Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Станимир Лозанов Тренчев
ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева 
СН: Йордан Костадинов Иванов

Съдийската комисия при Българския футболен cъюз си запазва правото на промени в назначенията.

