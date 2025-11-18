Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. MotoGP регистрира рекордна посещаемост през 2025 година

MotoGP регистрира рекордна посещаемост през 2025 година

  • 18 ное 2025 | 17:29
  • 501
  • 0

За втора поредна година организаторите на MotoGP обявиха рекордна посещаемост в хода на своя сезон, а увеличението спрямо сезон 2024 е с над половин милион души.

Общата посещаемост, която от MotoGP отчетоха в хода на сезон 2025 беше 3.6 милиона души, което е увеличение от приблизително 600 хиляди души спрямо предходната кампания. Това обаче се обяснява и с факта, че през 2025 година се проведоха два състезателни уикенда повече спрямо сезон 2024, когато крайният календар включваше 20 кръга.

За първи път от 2019 година MotoGP изпълни своя оригинален календар
За първи път от 2019 година MotoGP изпълни своя оригинален календар

По-впечатляващото е, че общо девет от проведените през тази година 22 уикенда регистрираха рекордна посещаемост за съответната надпреварата. Тук, разбира се, влиза и Гран При на Франция, която за трета поредна година постави рекорд за посещаемост на състезателен уикенд в MotoGP.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Още два отбора представиха специалните си цветове за Вегас

Още два отбора представиха специалните си цветове за Вегас

  • 18 ное 2025 | 15:27
  • 785
  • 0
Хладно време и шанс за дъжд в Лас Вегас този уикенд

Хладно време и шанс за дъжд в Лас Вегас този уикенд

  • 18 ное 2025 | 15:12
  • 719
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 18 ное 2025 | 15:10
  • 1638
  • 0
Пеко Баная отчете най-негативната серия в своята кариера в края на сезон 2025

Пеко Баная отчете най-негативната серия в своята кариера в края на сезон 2025

  • 18 ное 2025 | 14:42
  • 318
  • 0
Йоан Зарко завърши сезон 2025 в MotoGP с най-много падания

Йоан Зарко завърши сезон 2025 в MotoGP с най-много падания

  • 18 ное 2025 | 14:17
  • 996
  • 0
За първи път от 2019 година MotoGP изпълни своя оригинален календар

За първи път от 2019 година MotoGP изпълни своя оригинален календар

  • 18 ное 2025 | 13:52
  • 413
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Младежите гостуват на Шотландия

Младежите гостуват на Шотландия

  • 18 ное 2025 | 18:29
  • 79
  • 0
България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 20494
  • 143
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 19385
  • 27
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 27823
  • 39
Очаквайте на живо: България - Черна гора

Очаквайте на живо: България - Черна гора

  • 18 ное 2025 | 18:00
  • 1110
  • 1
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 10978
  • 3