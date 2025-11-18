MotoGP регистрира рекордна посещаемост през 2025 година

За втора поредна година организаторите на MotoGP обявиха рекордна посещаемост в хода на своя сезон, а увеличението спрямо сезон 2024 е с над половин милион души.

Thanks to the more than 200,000 fans celebrating the season finale with us in Valencia!



That's a season record: more than 3.6 million spectators. THANK YOU ALL! ❤️ pic.twitter.com/ux6UZ1Y6DR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 16, 2025

Общата посещаемост, която от MotoGP отчетоха в хода на сезон 2025 беше 3.6 милиона души, което е увеличение от приблизително 600 хиляди души спрямо предходната кампания. Това обаче се обяснява и с факта, че през 2025 година се проведоха два състезателни уикенда повече спрямо сезон 2024, когато крайният календар включваше 20 кръга.

За първи път от 2019 година MotoGP изпълни своя оригинален календар

По-впечатляващото е, че общо девет от проведените през тази година 22 уикенда регистрираха рекордна посещаемост за съответната надпреварата. Тук, разбира се, влиза и Гран При на Франция, която за трета поредна година постави рекорд за посещаемост на състезателен уикенд в MotoGP.