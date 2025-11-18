Алкарас и Фриц са първите сигурни за Laver Cup 2026

Световният №1 Карлос Алкарас и световният №6 Тейлър Фриц потвърдиха, че ще участват в деветото издание на Laver Cup, което ще се проведе в зала "The O2 арена" в Лондон от 25 до 27 септември 2026 г.

Двамата се завръщат в състезанието след грандиозното издание в Сан Франциско, където отбор Свят спечели с 15-9 срещу отбор Европа и завоюва третата си титла – и първа под ръководството на капитан Андре Агаси.

Алкарас и Фриц вече са създали някои от най-драматичните моменти в историята на Laver Cup. В Берлин Алкарас спечели мач №12 и донесе титлата на Европа, а в Сан Франциско Фриц записа първата си победа над испанеца, след което затвърди триумфа на отбор Свят срещу Александър Зверев в още един решаващ мач №12.

Сега двамата се завръщат, готови отново да разпалят съперничеството си и да се борят за надмощие.

Изданието през 2026 г. отбелязва завръщането на Laver Cup в Лондон – мястото на един от най-незабравимите моменти в историята на тениса. Именно там през 2022 г., Роджър Федерер сложи край на легендарната си кариера пред препълнена публика, заедно със своите дългогодишни съперници Рафаел Надал, Новак Джокович и Анди Мъри.

Въпреки че отбор Свят спечели три от последните четири издания, отбор Европа води в общото съперничество с 5-3. Домакинството се оказа решаващо в пет от осемте турнира до момента – предимство, което Алкарас и Европа ще се опитат да използват отново.

„Да играя в Лондон ще бъде невероятно“, каза Алкарас. „Уникално е да бъда в един отбор с играчи, срещу които през годината обикновено се боря. Това ме кара да искам да играя Laver Cup всяка година. Надявам се, че публиката ще бъде зад нас и съм много мотивиран да помогна на Европа да си върне трофея.“

Само на 22 години Алкарас вече е постигнал забележителни успехи. Миналата седмица си осигури годишния №1 за втори път, след като стана най-младият №1 в историята на класацията през 2022 г.

„Карлос носи уникален талант, страст и увереност, които издигат всички около него. Той е отдаден на съотборниците си и има огромно желание да побеждава. Щастлив съм, че се завръща“, каза капитанът на Европа Яник Ноа.

Фриц, най-високо класираният американец, е ключова фигура в отбор Свят, участвал в пет издания и изиграл важна роля в трите титли на отбора.

„Laver Cup е изключително вълнуваща седмица за мен“, каза Фриц. „Обичам отборната атмосфера и енергията, когато играеш не само за себе си. Радвам се да бъда отново част от отбор Свят и идването ни в Лондон ще бъде с една цел – да спечелим.“

„Тейлър въплъщава всичко, което Laver Cup представлява — страст, характер, отдаденост и способност да се издига в големите моменти“, коментира капитанът Агаси.

Laver Cup е създаден в чест на Род Лейвър и противопоставя шестима от най-добрите европейци срещу шестима топ играчи от останалия свят. Турнирът се играе на драматичен черен корт и включва пет сесии за три дни.

Всеки играч изиграва поне един мач на сингъл в първите два дни,

максимум два в целия турнир.

Поне четирима от шестимата трябва да играят двойки.

Системата за точки:

победа в петък = 1 точка

събота = 2 точки

неделя = 3 точки

Първият отбор с 13 точки печели.

Първите трима най-високо класирани играчи от всяка зона след „Ролан Гарос“ получават автоматична покана.

Останалите трима са "избор на капитана".

С ранното им обявяване Ноа и Агаси се ангажират да използват капитанска покана за Алкарас и Фриц, ако не се класират по ранкинг.