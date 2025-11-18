Хладно време и шанс за дъжд в Лас Вегас този уикенд

Тази седмица Формула 1 се насочва към Лас Вегас, където ще бъде дадено началото на серията от три последователни състезателни уикенда, с които ще бъде сложен край на сезон 2025.

Както беше и през последните две години пилотите и отборите ще бъдат посрещнати от сравнително ниски температури в Града на греха, където дори може да превали по време на квалификацията в петък вечерта местно време. Според последните синоптични прогнози шансовете да превали в хода на квалификацията са 35%, което е с 10% повече от шансовете за дъжд в четвъртък вечерта, когато ще се проведат първите тренировки. За щастие в събота не се очаква да има превалявания, което означава, че състезанието трябва да бъде на изцяло сух асфалт.

Иначе най-високите температури в хода на уикенда се очакват в първата тренировка, която ще стартира в 16:30 часа местно време в четвъртък (2:30 часа българско в петък) и по време на състезанието. Тогава синоптиците предвиждат температурата на въздуха да бъде едва 14 градуса по Целзий, а тази на асфалта ще трябва да бъде още по-ниска предвид факта, че сесиите ще се провеждат на изкуствено осветление.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Снимки: Gettyimages