Защо Антонели всъщност не е рекордьорът за най-много точки като новобранец

Чисто статистически Андреа Кими Антонели постави нов рекорд за най-много спечелени точки от един пилот в неговия дебютен сезон във Формула 1 със 122. По този начин той подобри досегашното върхово постижение, което беше притежание на Люис Хамилтън от 2007 година, когато британецът завърши кампанията със 109 пункта.

Kimi ticks over the 100 points mark, with the most points he's scored from one weekend so far 💯



P2 in the Sprint was followed by P2 in the Grand Prix in Sao Paulo 💪#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/cnpZ7ewxev — Formula 1 (@F1) November 10, 2025

Но колко реален е този рекорд на Антонели предвид факта, че в момента във Формула 1 едно състезанията са повече (24 срещу 17) и втори – точковата система е много по-различна. В дебютния сезон на Хамилтън все още се използваше старата система, в която точки взимаха само първите осмина (10-8-6-5-4-3-2-1), докато сега точки се дават на първите десетима (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).

Така погледнато рекордът на Антонели не е толкова впечатляващ, тъй като, ако преизчислим резултатите на Хамилтън от сезон 2007 към настоящата точкова система, той ще има общо 265 пункта на своята сметка или със 143 повече от Антонели. Всъщност италианецът дори няма да е втори в тази класация, тъй като пред него с 226 ще бъде Жак Вилньов, който през 1996 година (16 състезания) завършва кампанията със 78 точки при системата, която даваше точки само на първите шестима (10-6-4-3-2-1).

Kimi Antonelli might have broken the record for most points scored by a rookie in their debut F1 season, but he still falls way short of Lewis Hamilton and Jacques Villeneuve when points have been adjusted to the 2025 system 👀



Hamilton: 265 (109 in 2007 points)

Villeneuve: 226… pic.twitter.com/Y6yq5jrf2M — Motor Sport magazine (@Motor_Sport) November 9, 2025

Да, Антонели тепърва може да увеличи своя актив до края на сезона, но дори и той да вземе максималните оставащи 83 точки (75 от трите състезания и 8 от спринта в Катар) италианецът пак ще завърши с по-малък актив от тези на Хамилтън и Вилньов с преизчислени точки. Това, само по-себе си, показва, че рекордите за най-много спечелени точки в рамките на един сезон или кариера винаги трябва да се взимат с едно наум, защото точковата система е търпяло множество промени в историята на Формула 1.

A proud moment for Bono, with Kimi claiming his best result in F1! 🥹🏆#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/bqWhxI2bz5 — Formula 1 (@F1) November 10, 2025

Много по-точно мерило е процентът спечелени точки в рамките на един сезона. В момента Антонели се движи с 21.6%, който теоретично пилотът на Мерцедес ще може да подобри до 31.6%, ако спечели максималните 83 точки до края на сезона. За сравнение през 2007 Хамилтън завършва с процент от 64.1, а Вилньов постига 48.8% през 1996 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages