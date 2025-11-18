Фулъм предлага нов договор на Марко Силва

Популярни
  18 ное 2025 | 14:46
Английският футболен клуб Фулъм предлага нов договор на мениджъра си Марко Силва, съобщи BBC. Бордът на директорите на „котиджърс“ желае португалецът да удължи престоя си начело и отвъд края на този сезон. През летния трансферен прозорец 48-годишният старши треньор обвини борда в „пасивна“ политика при привличането на нови играчи, започвайки новия сезон с едва 5 нови попълнения за общо 40 милиона паунда.

Фулъм започна сезона в Премиър лийг трудно и стои на само точка над зоната на изпадащите след 11 изиграни кръга.

Марко Силва ръководи отбора от 2021 година, извеждайки го обратно в първото ниво на английския футбол през първата си кампания. Оттогава успя да завърши на 10-о, 13-о и 11-о място в трите си сезона във Висшата лига.

