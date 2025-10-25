Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
  1. Sportal.bg
  2. Фулъм
  3. Гимараеш донесе драматична победа на Нюкасъл над Фулъм

Гимараеш донесе драматична победа на Нюкасъл над Фулъм

  • 25 окт 2025 | 19:28
  • 415
  • 0

Нюкасъл победи с 2:1 Фулъм на "Сейнт Джеймсис Парк" в интересен двубой от деветия кръг на Премиър лийг, в който съперниците създадоха много ситуации и пред двете врати, а развръзката дойде с победен гол в 90-ата минута.

В самото начало удар на Ник Волтемаде срещна гредата, но "свраките" все пак поведоха в 18-ата минута, когато Джейкъб Мърфи отне топката от Баси в близост до централната зона, след което сам напредна и стреля по земя в далечния ъгъл. Топката чукна гредата и влезе във вратата за 1:0.

В 56-ата минута Саша Лукич изравни резултата. Кевин проби отляво и центрира към Хименес. Силният удар на мексиканеца срещна напречната греда, но Лукич се ориентира добре и направи добавка с глава от самата голлинията.

В 90-ата минута капитанът на Нюкасъл Бруно Гимараеш донесе победата на домакините. Осула добре проби отдясно, влезе навътре, преодоля няколко съперника и стреля. Лено изби, но Гимараеш направи добавка, с която донесе победата на Нюкасъл.

За Фулъм това бе четвърта поредна загуба в Премиър лийг, което се случва на "котиджърс" за първи път от април 2023 година. Нюкасъл пък се изкачи до 11-ото място във временното класиране.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн трябваше да се потруди, но продължи победната серия

Байерн трябваше да се потруди, но продължи победната серия

  • 25 окт 2025 | 18:43
  • 7483
  • 11
Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

  • 25 окт 2025 | 15:16
  • 5596
  • 3
Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 14:13
  • 10122
  • 14
Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

  • 25 окт 2025 | 14:06
  • 1918
  • 3
Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

  • 25 окт 2025 | 12:02
  • 1005
  • 0
Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

  • 25 окт 2025 | 11:46
  • 2415
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 62240
  • 119
На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

  • 25 окт 2025 | 19:58
  • 6626
  • 3
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 25406
  • 26
Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

  • 25 окт 2025 | 19:30
  • 2485
  • 1
Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

  • 25 окт 2025 | 18:58
  • 12837
  • 11
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 10092
  • 1