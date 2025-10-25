Гимараеш донесе драматична победа на Нюкасъл над Фулъм

Нюкасъл победи с 2:1 Фулъм на "Сейнт Джеймсис Парк" в интересен двубой от деветия кръг на Премиър лийг, в който съперниците създадоха много ситуации и пред двете врати, а развръзката дойде с победен гол в 90-ата минута.

В самото начало удар на Ник Волтемаде срещна гредата, но "свраките" все пак поведоха в 18-ата минута, когато Джейкъб Мърфи отне топката от Баси в близост до централната зона, след което сам напредна и стреля по земя в далечния ъгъл. Топката чукна гредата и влезе във вратата за 1:0.

В 56-ата минута Саша Лукич изравни резултата. Кевин проби отляво и центрира към Хименес. Силният удар на мексиканеца срещна напречната греда, но Лукич се ориентира добре и направи добавка с глава от самата голлинията.

В 90-ата минута капитанът на Нюкасъл Бруно Гимараеш донесе победата на домакините. Осула добре проби отдясно, влезе навътре, преодоля няколко съперника и стреля. Лено изби, но Гимараеш направи добавка, с която донесе победата на Нюкасъл.

За Фулъм това бе четвърта поредна загуба в Премиър лийг, което се случва на "котиджърс" за първи път от април 2023 година. Нюкасъл пък се изкачи до 11-ото място във временното класиране.

Снимки: Imago