Три мача от Карабао Къп тази вечер

  • 28 окт 2025 | 22:02
  • 271
  • 0
В днешния 28-и октомври (вторник) стартират 1/8-финалите в турнира за Карабао Къп. В момента се играят три срещи, като в някои от тях участват сензациите от предходните кръгове.

Именно една от тези сензации е Гримсби, който в края на август удари звучен шамар на Манчестър Юнайтед и продължи след драма с дузпи. Иначе другите отбори, с които се справи четвъртодивизионният тим бяха Шросбъри и Шефилд Уензди.

Гръмък провал на Ман Юнайтед срещу тим от Лига 2
Сега наред е ново елитно предизвикателство в лицето на Брентфорд, който преодоля до този момент само елитни отбори като Борнемут и Астън Вила. Този двубой стартира от 21:45 часа българско време.

По същото време друг елитен отбор Фулъм също се изправя срещу тим от ниските дивизии. Това е Уикъмб, който до този момент в Карабао Къп победи Уигън, Бромли и Лейтън Ориент. "Котиджърс" от своя страна се включиха от втория кръг на турнира и преодоляха Бристол Сити и Кеймбридж Юнайтед, като и в двата мача не допуснаха гол. Този сблъсък също започна в 21:45 часа.

За 22:00 часа пък е насрочен последният двубой, в който един срещу друг излизат Рексъм и Кардиф. И двата тима стартираха участието си в турнира още от първия кръг, като амбициозният проект на Райън Рейнолдс по пътя си преодоля Хъл Сити, Престън и Рединг. Играчите от Уелс пък се справиха със Суидън, Челтънъм и новака в Премиър лийг Бърнли.

