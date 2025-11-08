Евертън се върна към победите

След три мача без победа Евертън отново стигна до трите точки. “Карамелите” спечелиха с 2:0 домакинството си на Фулъм. Идриса Гей откри резултата в добавеното време на първата част, а Майкъл Кийн се разписа в 81-ата минута.

Домакините доминираха през първата част и създадоха няколко добри възможности. Към края на полувремето две попадения на Евертън бяха отменени поради засада. Съдията даде шест минути добавено време, което ядоса Дейвис Мойс, но малко по-късно той имаше поводи за радост, тъй като Гей откри резултата.

Everton 2-0 Fulham



Very easy afternoon, 4-0 wouldn’t have flattered Everton



Crucially, dominated for the 90 mins as opposed to only playing well for a spell of time



Much more like it that today 👏🏻#EFC #UTFT #COYB pic.twitter.com/19vfxnWSAX — Talking Toffees (@talking_toffees) November 8, 2025

Трето попадение на “карамелите” бе отменено поради засада в началото на второто полувреме. Фулъм създаде много малко преди почивката, но подобри представянето си през втората част. Пикфорд трябваше да спасява удар на Муниз, а Ндиайе имаше решителна намеса, която попречи на бразилеца Кевин да се разпише в близост до вратата. Малко преди края Кийн засече центриране на Дюсбъри-Хол от ъглов удар и удвои аванса на Евертън, което направи последните минути малко по-спокойни за домакините.

Снимки: Imago