  Евертън
  2. Евертън
  Евертън се върна към победите

Евертън се върна към победите

  • 8 ное 2025 | 19:45
  • 195
  • 0

След три мача без победа Евертън отново стигна до трите точки. “Карамелите” спечелиха с 2:0 домакинството си на Фулъм. Идриса Гей откри резултата в добавеното време на първата част, а Майкъл Кийн се разписа в 81-ата минута.

Домакините доминираха през първата част и създадоха няколко добри възможности. Към края на полувремето две попадения на Евертън бяха отменени поради засада. Съдията даде шест минути добавено време, което ядоса Дейвис Мойс, но малко по-късно той имаше поводи за радост, тъй като Гей откри резултата.

Трето попадение на “карамелите” бе отменено поради засада в началото на второто полувреме. Фулъм създаде много малко преди почивката, но подобри представянето си през втората част. Пикфорд трябваше да спасява удар на Муниз, а Ндиайе имаше решителна намеса, която попречи на бразилеца Кевин да се разпише в близост до вратата. Малко преди края Кийн засече центриране на Дюсбъри-Хол от ъглов удар и удвои аванса на Евертън, което направи последните минути малко по-спокойни за домакините.

Снимки: Imago

